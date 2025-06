Mamdani celebra triunfo citando a Nelson Mandela: primarias demócratas a la alcaldía de Nueva York

“Esta noche hicimos historia. Como dijo Nelson Mandela: ‘Siempre parece imposible hasta que se hace’. Amigos míos, lo hemos logrado. Seré su candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York”, proclamó Zohran Mamdani esta madrugada, poco después de la medianoche, mientras se dirigía a un concurrido grupo de simpatizantes en Astoria, Queens (NYC).

El joven de 33 años, musulmán y nacido en Uganda de padre indios, hizo camino como legislador estatal subiendo progresivamente en las encuestas en los últimos meses por encima de políticos veteranos, incluyendo el ex gobernador Andrew Cuomo. Con 93% de los votos contados, Mamdani logró 43.5%, seguido por Cuomo (36.4%), quien más temprano la noche del martes aceptó la derrota.

El proyectado ganador habló tras recibir una llamada de felicitación de Cuomo, su principal rival en las primarias, y tras adelantarse en la primera ronda de votación por orden de preferencia. “Juntos, hemos demostrado el poder de la política del futuro: la de la colaboración y la sinceridad”, añadió Mamdani, citado por CBS News.

Su “plataforma económica progresista cautivó a los jóvenes votantes”, resumió The New York Times. En su discurso de victoria anoche Mandani estuvo acompañado por su contrincante y aliado de última hora -en un intento confeso por derrotar a Cuomo-, el saliente contralor de la ciudad Brad Lander, quien se proyectaba 3ero en los resultados (11.3%).

Aunque para ganar las primarias un candidato necesita mínimo 50% de los votos, ningún contrincante está cuestionando el triunfo de Mamdani, ni siquiera bajo el complejo sistema de votación por orden de preferencia.

En su discurso de triunfo Mamdani hizo un llamado a la unidad de todos los neoyorquinos y afirmó que la ciudad había “renovado” su compromiso con la democracia. Además se comprometió a “rehacer esta gran ciudad, no a mi imagen, sino a la imagen de cada neoyorquino que sólo ha conocido la lucha”.

Curtis Sliwa, candidato republicano a la alcaldía, declaró: “Zohran Mamdani es demasiado extremista para una ciudad que ya está al borde del abismo. Esta contienda no ha terminado. No formo parte de la clase política. He dedicado mi vida a luchar por los neoyorquinos en todos los distritos”.

Mandani, Sliwa y el actual alcalde Eric Adams se disputarán la alcaldía de la llamada “capital del mundo”, la ciudad más poblada de EE.UU., el venidero 4 de noviembre. Esta vez Adams aspira a ser reelecto como candidato independiente.

Quien gane las primarias azules se convierte, en teoría, en favorito a las elecciones de de noviembre, pues los votantes del Partido Demócrata son mayoría contundente de 2 a 1 en NYC sobre los republicanos. Pero esta vez Adams aspira capitalizar el rechazo conservador y judío que pesa sobre Mamdani. De hecho, en los últimos días el joven candidato denunció amenazas de muerte en su contra en “una retórica deshumanizante e islamófoba“.

En 2021 la primera vez que se usó el complejo sistema de votación por orden de preferencia, los resultados tardaron más en ser anunciados. Al final Kathryn García, subió del 3er al 2do puesto y terminó a menos de 8,000 votos de Adams, quien posteriormente se convirtió en alcalde.