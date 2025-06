“Amenazas de muerte” denuncia Zohran Mamdani en ruta final de las primarias a alcaldía de Nueva York

Zohran Mamdani, asambleísta de NYC que se ha convertido en la sorpresa electoral al colarse 2do en las encuestas para las primarias demócratas actualmente en fase final, denunció que ha recibido amenazas de muerte, incluyendo la voladura de “su auto”.

“Después de múltiples amenazas de muerte y mensajes racistas, la oficina del asambleísta Mamdani está participando en una investigación en curso a cargo del Grupo de Trabajo sobre Crímenes de Odio del Departamento de Policía de Nueva York”, dijo ayer un comunicado del llamado candidato “socialista”.

“Aunque Zohran no tiene auto, el lenguaje violento y específico de quien parece ser una persona que llama repetidamente es alarmante y estamos tomando todas las precauciones posibles. Si bien es una triste realidad, no sorprende después de que se hayan gastado millones de dólares en retórica deshumanizante e islamófoba diseñada para avivar la división y el odio. La violencia y el racismo no deberían tener cabida en nuestra política. Zohran sigue centrado en lograr una Nueva York segura y asequible”, agregó el comunicado.

Previamente esta semana Mamdani, de 33 años, ya había indicado que estaba reforzando su seguridad, citando un “nuevo nivel” de amenazas en la congestionada carrera demócrata por la alcaldía de Nueva York.

No está claro el origen de las amenazas. Mandani, quien es musulmán, ha sido criticado por sus declaraciones sobre Israel. Esta semana se defendió alegando que su mensaje es “un deseo desesperado de igualdad de derechos en la defensa de los derechos humanos palestinos”, citó NBC News.

La mayoría de los sondeos muestran que sólo un rival le lleva ventaja: Andrew Cuomo, candidato centrista que dimitió en 2021 como gobernador de Nueva York en medio de acusaciones de acoso sexual que él ha negado. También ha sido investigado por muertes masivas de ancianos durante la pandemia del coronavirus.

Recta final

Quien gane las primarias azules se convierte, en teoría, en favorito a las elecciones del 4 de noviembre, pues los votantes del Partido Demócrata son mayoría contundente de 2 a 1 en NYC sobre los republicanos. Aunque los independientes (21%) pueden también mover la balanza, pues la participación en las primarias -limitadas a electores inscritos en un partido- suele ser baja. Este año el actual alcalde (D) Eric Adams competirá como independiente.

Muchos se han distanciado de Adams por sus supuestos vínculos con el gobierno de Donald Trump y los diversos escándalos que han afectado su gestión, incluyendo renuncias masivas y cargos federales de corrupción en su contra que fueron retirados en abril. Ello en parte llevó a que la Junta de Financiamiento de Campañas (CFB) de la ciudad le negara fondos por $3.4 millones de dólares a su intento de reelección, dinero que ahora él busca a través de una demanda judicial.

Mientras “Mamdani se ha consolidado como uno de los principales candidatos entre los votantes más progresistas de la ciudad (…) gracias a sus propuestas políticas, que incluyen la congelación de alquileres y la apertura de supermercados municipales para combatir el aumento del precio de los alimentos. Cuenta con el respaldo de la representante (NY) Alexandria Ocasio Cortez y del senador por Vermont, Bernie Sanders”, resumió hoy Newsweek.

El viernes pasado Mamdani y Brad Lander, los principales “candidatos progresistas”, dieron la sorpresa al respaldarse mutuamente, alegando que la alianza estaba diseñada para evitar que el ex gobernador Cuomo gane en la compleja votación por orden de preferencia.

Desde 2021 las primarias a la alcaldía de Nueva York se rigen por un sistema de “votación por clasificación” o “segunda vuelta instantánea”, que exige que un ganador tenga al menos el 50% del apoyo de los electores. Por ello los 9 aspirantes demócratas mantienen la esperanza de avanzar, aún sin liderar las encuestas.

Las primarias se realizarán oficialmente el martes 24 de junio, pero el voto adelantado comenzó el sábado 14 con Cuomo y Mamdani liderando los sondeos. El complejo sistema de “votación por clasificación” o “segunda vuelta instantánea” se creó buscando evitar que se repitiesen casos como el de 2013, cuando Bill de Blasio llegó a la alcaldía aunque apenas 3% del total de registrados en el Partido Demócrata en NYC sufragaron por él en las primarias. Y en 2017 fue reelecto más fácilmente, sin competencia interna.

El sistema de votación por orden de preferencia de la ciudad permite a los electores en las primarias incluir hasta cinco candidatos en orden de preferencia. Si ningún aspirante recibe más del 50% de los votos de primera preferencia comenzarán las tabulaciones por orden de selección. Cuando se eliminen las preferencias de los votantes durante ese proceso, su apoyo se transferirá a los candidatos que ocupen un lugar más bajo en sus papeletas, recordó The New York Times.