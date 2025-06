¿Un misil intercontinental de Irán que alcanzaría Puerto Rico?, profesor experto en historia militar desmiente planteamiento

Nueva York – En caso de que el conflicto entre Irán e Israel escale, el impacto en Puerto Rico sería uno “indirecto” y se limitaría al encarecimiento de precios a través de la cadena de suministros, estimó Harry Franqui-Rivera, educador de Bloomfield College de Montclair State University, en Nueva Jersey.

El Diario contacto al profesor de Historia, especializado en asuntos militares, para indagar sobre el impacto que el conflicto en Oriente Medio podría tener en la isla, uno de los cinco territorios de Estados Unidos.

Franqui-Rivera, quien es de origen boricua, especificó que, más allá de aumentos en el costo de productos como el petróleo y sus derivados que podrían impactar directamente el bolsillo del consumidor, no ve amenaza directa para la isla del enfrentamiento que se agravó luego de que Estados Unidos atacó tres instalaciones nucleares en Irán.

“No hay amenaza militar. ¿Por qué habría un ataque terrorista como una respuesta simétrica de Irán? Lo único es que somos partes de la economía global y, si esto sigue y los iraníes fueran exitosos en cerrar el estrecho de Ormuz, puede que por un tiempo suba el precio de la gasolina”, afirmó el académico quien fungió como investigador asociado en el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College (CentroPR) de City University of New York (CUNY).

El estrecho de Ormuz es una vía marítima que conecta el golfo Pérsico con el de Omán. Es básicamente el único tramo para transportar petróleto desde el golfo Pérsico al resto del mundo.

Si Irán, que controla el lado norte, interrumpiera el transporte marítimo en la zona podría causar un impacto en los mercados petroleros a nivel global, del que Puerto Rico no estaría exento.

Un informe de enero de 2022 de S&P Global Platts, una división de S&P Global, arrojó que para ese mes, las importaciones de gasolina a Puerto Rico aumentaron a 2.60 millones de barriles, la tercera cifra más alta desde 2017. En ese año, justo después del paso del huracán María, se importaron más de 3 millones de barriles entre los meses de octubre y noviembre.

Lo anterior confirma la dependencia de la isla al crudo y el impacto en la economía de Puerto Rico en caso de que se reporte cualquier disrupción en la cadena de suministros.

“Si esto escala e Irán cierre el estrecho de Ormuz, entonces aumentaría el precio de la gasolina aún más; todo se encarece, porque es parte de la ruta del petróleo”, recalcó.

Más allá de la amenaza de aumentos en productos, Rivera no vislumbra ningún ataque directo en la isla.

“Irán no tiene ni la forma ni el interés de hacerle daño a Puerto Rico. ¿Qué ganaría Irán con hacer una ‘sleeping cell’ (célula durmiente) en Puerto Rico cuando eso lo que va a hacer es que les caiga el mundo encima?; de todo EE.UU., atacas la colonia. La gente de Irán no es bruta. Ellos saben la relación que hay entre Puerto Rico y Estados Unidos, o sea que Puerto Rico no es un blanco, si Irán tuviera los medios, pero no los tiene”, expuso.

Una célula durmiente se refiere a un grupo de individuos que se establecen en un país con el fin de ejecutar actos terroristas.

Sobre potenciales ataques cibernéticos en Puerto Rico, Irán, según el experto, ha pasado de encabezar un papel protagónico a uno irrelevante.

“Estados Unidos y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) se han dedicado mucho a impulsar contramedidas”, mencionó.

¿Misil intercontinental que alcanzaría a Puerto Rico?

Poco después de que, la noche del sábado, Trump informara de ataques contra tres plantas nucleares en Irán, el portavoz de campaña del presidente en Puerto Rico, Alfredo Ocasio, dijo que la isla estaba en menos peligro ante las amenazas de la República Islámica.

El representante de la Administración Trump argumentó que Irán desarrolla un misil intercontinental que podría “traer una bomba nuclear a cualquier punto de la costa este, incluyendo Puerto Rico”.

Rivera catalogó la declaración de Ocasio como una para provocar “miedo”.

“Los EE.UU. lleva preparándose para repeler un ataque nuclear desde los 70 y estamos en el 2025. EE.UU. ha hecho unos avances con los misiles hipersónicos, y es bien difícil, inclusive, para Rusia o China. Tendrían que lanzar un ataque súper masivo para que caigan unos cuantos misiles nucleares de estas dos superpotencias en EE.UU. Si Irán lanzara un intercontinental balístico, el cual seguramente no tienen, o digamos que lo tienen, ese misil es interceptado antes de que llegue al Atlántico”, expuso el experto.

Sobre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos active unidades militares en Puerto Rico, señaló: “Lo veo lejos. Yo había pensado en la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico (PRANG), pero esa guardia lo que tiene son aviones de transporte de carga. O sea que para qué movilizarlos cuando tienen todos esos activos en Europa, Medio Oriente, África. Tienen dos grupos de portaaviones en el área que, básicamente, tienen mucho más de lo que necesitan”.

El lunes, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, dijo que mantenía constante comunicación con el gobierno federal para atender cualquier emergencia que surja tras el ataque de EE.UU. a Irán.

“Aunque no hay amenaza específica o inmediata al momento, el Gobierno de Puerto Rico estará atento en comunicación constante con el Gobierno federal para atender cualquier emergencia y proteger la infraestructura crítica y a la ciudadanía”, indicó González en un comunicado de prensa.

La primera mandataria añadió que la cadena de suministros no se había visto afectada y que militares no habían sido movilizados desde el territorio.

Argumentó que las empresas privadas locales deben informar semanalmente al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sobre abastos de gasolina y diesel en la isla.

Previo a estas declaraciones, González mantuvo reuniones con gobernadores estatales y con la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, sobre la seguridad tanto a nivel continental como de los territorios.

En el intercambio se tocaron asuntos como potenciales ciberataques por parte de afiliados al gobierno iraní.

Sobre el proceder de la Administración Trump y la decisión de intervenir directamente en el conflicto entre Israel e Irán, el profesor recordó que siempre ha sido la política del país norteamericano evitar que Irán, bajo el régimen de los ayatolás, adquiera armas nucleares.

“Eso va a desestabilizar toda el área, y, probablemente, desate una guerra regional en el Medio Oriente que incluya a Israel y a países musulmanes”, anticipó Franqui-Rivera.

Para el analista, EE.UU. atacó las instalaciones nucleares Fordo, Natanz e Isfahan porque vieron un área de oportunidad y ante la realidad de que Israel no tenía la capacidad de hacerlo o no contaba con el armamento necesario (13,600 kg de bombas antibúnker) para penetrar en las profundidades rocosas de las instalaciones.

“Las instalaciones mayores, las que importan de verdad, Israel no tenía forma de llegarle; podían hacer el conflicto y arrastrar a los EE.UU. a que terminara el trabajo. Ahora que EE.UU. parece que les ha terminado el trabajo, a Irán quizás no le queda otra que venir a la mesa…”, apuntó.

A los ataques a las plantas de uranio de Irán que EE.UU. nombró “Martillo de medianoche”, se suman las acciones previas de Israel para ir sacando de circulación a los miembros de la Guardias Revolucionarios Iraníes (IRGC) y a los directores del programa nuclear de Irán a través de ataques aéreos, que son los militares y científicos que corren los proyectos.

“No son solamente las instalaciones que destruyó Estados Unidos, sino que han quitado a los cerebros”, resaltó.

No obstante, para el académico, lo ordenado por Trump no fue una declaración de guerra, sino un ataque.

“No es una guerra, es un ataque. Estos ataques se han dado antes. No es una guerra porque no va ser prolongado; ninguno de los países se va a declarar la guerra. Irán, por más que lo pinten de irracional, no es loco. Irán no le va a declarar la guerra a Estados Unidos. Simplemente va a hacer lo que hizo ayer (lunes) va a atacar las bases y activos de EE.UU.”, señaló el docente sobre el ataque a la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar en represalia.

Sobre la decisión de Trump de anunciar una potencial embestida en dos semanas y luego informar pocos días después que EE.UU. había bombardeado a Irán, Rivera dijo que es difícil saber las intenciones reales del presidente.

“Con Trump es difícil de saber, pero si uno le diera el beneficio de la duda de que usó la estrategia más inteligente y más maquiavélica, uno podría pensar que dijo dos semanas para tomarlos con la guardia abajo”, reflexionó.

El académico no descartó que Trump apostara sus cartas para tratar de mejorar en la opinión pública ante la baja en respaldo a su gestión, según encuestas recientes.

“Con esto de lo que está pasando con (redadas de) ICE (Servicio de Migración y Control de Aduanas)…este tipo de acción le gana mucho apoyo dentro de la misma base de las Fuerzas Armadas, y, al final del día, ya está probado que, cuando pasa este tipo de cosas, lo que surge primero es apoyo al presidente”, consideró el especialista.

Los resultados de una nueva encuesta este mes de NBC News Decision Desk y SurveyMonkey arrojaron que el nivel de aprobación de Trump y a sus políticas a unos seis meses de su segundo mandato se mantiene en terreno negativo.

La mayoría de los encuestados o el 55% desaprobó la gestión de Trump como presidente, mientras que el 45% lo aprobó, lo que va en la misma línea de la encuesta de NBC News Stay Tuned de abril.

Este miércoles, Trump dijo que volverá a hablar con Irán para retomar las negociaciones la próxima semana, y, sin tener constancia, dijo que podría darse la firma de un acuerdo que obligue al país de Oriente Medio a renunciar a sus programas de uranio.

“No me importa si hay un acuerdo o no. Nosotros lo único que estaríamos pidiendo es lo que pedíamos antes: que no queremos (armas) nucleares. Pero nosotros hemos destruido las nucleares”, insistió el presidente.

Precisamente, uno de los debates más recientes relacionados con el conflicto es si, en efecto, los ataques de EE.UU. dejaron inoperantes las instalaciones.

Fuentes asociadas con la Agencia de Inteligencia de Defensa manifestaron a la cadena CBS que los ataques no destruyeron el programa nuclear de Irán y que más bien solo lo retrasaron meses.

El personal de Inteligencia del Pentágono señaló que el efecto se limitó a las estructuras superficiales y que las más profundas resistieron.

En respuesta, Trump aseguró, citando un estudio de la Comisión de Energía Atómica de Israel, que EE.UU. minó la capacidad de Irán para desarrollar armas nucleares durante muchos años.

“Como saben, el devastador ataque estadounidense a Fordow destruyó la infraestructura crítica del sitio y dejó la planta de enriquecimiento totalmente inoperativa. Fue devastador”, alegó Trump en una conferencia de prensa hoy desde la cumbre de la OTAN en La Haya.

