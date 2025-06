Trump dice sentirse “decepcionado” con Israel por seguir bombardeando igual tras el cese al fuego

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes su decepción con Israel tras los recientes ataques militares en medio de un alto el fuego con Irán que anunció el lunes a la noche.

“Necesitamos que Israel se calme porque salieron en una misión esta mañana ¡Necesitan calmarse ya!”, declaró el mandatario antes de partir hacia La Haya para asistir a la cumbre de líderes de la OTAN.

Asimismo, Trump advirtió en los jardines de la Casa Blanca que Israel, no “debe lanzar lances esas bombas”. Aseguró que si lo hacen, representaría una “gran violación”, por lo que pidió hacer regresar a sus pilotos de inmediato.

Respuesta militar iraní y acusaciones cruzadas

Tras el anuncio del alto el fuego de Trump, el Ejército de Irán afirmó que Israel lanzó tres oleadas de misiles, mientras que las fuerzas israelíes denunciaron la presencia de un misil iraní lanzado contra su territorio una hora después del acuerdo, algo que Teherán negó rotundamente.

“No estoy muy contento con Israel, estoy muy descontento, aunque tampoco estoy contento con Irán”, manifestó Trump ante los periodistas frente a Marine One.

“Se tienen que calmar. Es ridículo. Hay muchas cosas que vi ayer que no me gustaron. No me gustó el hecho de que Israel descargara (bombas) justo después del acuerdo (…) Siendo justos, Israel descargó mucho y ahora me entero de que Israel lo hizo porque sintieron una violación por un cohete que no impactó en ningún sitio“, sentenció.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– Uranio: el elemento clave para energía nuclear y su impacto ambiental

– Israel aclara que no busca un cambio de régimen en Irán, pero dice que puede ser la consecuencia

– Israel afirma ataque a la sede de la Guardia Revolucionaria de Irán en Teherán