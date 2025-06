‘El Juego del Calamar 3’ se estrena mañana en Netflix: a qué hora puede verse en EE.UU.

El final de una clamorosa serie surcoreana llega este 27 de junio: se estrena la tercera temporada del ‘Juego del Calamar’, a través de Netflix. Luego de formar un equipo y rebelarse contra los guardianes vestidos de rojo, Seong Gi-hun ve morir a su mejor amigo y es capturado nuevamente por Hwang In-ho (The Front Man).

Haciéndose pasar por otro jugador, In-ho se acerca a Gi-hun para conocer sus planes y por qué quiere acabar con los violentos juegos “infantiles”.

Con cada prueba, los participantes obtienen la posibilidad de aumentar una estratosférica suma de dinero que podría acabar con sus deudas económicas personales: desde préstamos a la mafia, hasta cuentas pendientes con empresas de lotería.

Si ganas, te llevas el dinero para arreglar tus finanzas, pero si pierdes, la muerte te libera de la deuda.

A qué hora puede verse ‘El Juego del Calamar’ en Estados Unidos

Se espera que Netflix lance los episodios finales a las 3:00 am (ET) y 12:00 am (PT). En algunos países de América Latina se estrenará un poco antes o después, dependiendo de tu ubicación, mientras que en España será más tarde, a partir de las 9:00 de la mañana.

Horarios de estreno en Netflix: