“Elevar la cultura”, una obra que honra a los inmigrantes consigue un espacio en The Shed

Entre la música de Soul Summit, una escultura que respira con inteligencia artificial y talleres que reviven el legado de Zora Neale Hurston, este verano The Shed se siente como una declaración de posibilidades. Bajo el nombre “Summer at The Shed”, el centro cultural de Hudson Yards presenta una temporada de experiencias visuales, sonoras y performativas donde las barreras entre disciplinas, generaciones y públicos desaparecen.

Y uno de los artistas que forma parte de esta propuesta es Victor “Marka27” Quiñonez, muralista y diseñador con raíces chicanas, conocido por fusionar arte urbano con iconografía ancestral. Su instalación, parte de ‘Open Call: Portals’, se titula “Elevar la cultura” y rinde homenaje a los inmigrantes que sostienen a sus comunidades.

“Es una instalación de estilo maya, hecha de ‘hieleras’, que son esos carritos que usan muchos inmigrantes que apenas llegan y empiezan a vender comida. Lo que traen ahí es su cultura. Ponen el sello y se la venden a comunidades que no necesitan mucho. Para mí, las ‘hieleras’ representan el poder de la gente, el orgullo de nuestras raíces”, explica el artista.

La obra es también una declaración política. Quiñonez, nacido en Ciudad Juárez y criado en Estados Unidos, recuerda su infancia marcada por la deportación de su padre y la solidaridad comunitaria que hizo posible su supervivencia.

Quiñonez, nacido en Ciudad Juárez y criado en Estados Unidos, recuerda su infancia marcada por la deportación de su padre y la solidaridad comunitaria./Foto: Marisa Alper-The Shed

“Mi madre cocinaba, limpiaba casas, hacía lo que podía. Cuando deportaban a mi padre, nos quedábamos meses sin saber de él. Pero había vendedores, gente de la iglesia, del parque… que nos daban comida aunque no tuviéramos cómo pagar. Eso no se olvida. Por eso esta obra es una ofrenda”, dijo “Marka27”.

En el corazón de “Elevar la cultura” hay una escultura monumental con referencias a una pirámide neo-maya. Está decorada con imágenes de comunidades indígenas, niños en jaulas, banderas estadounidenses y elementos visuales que confrontan la narrativa oficial sobre migración.

“Hay imágenes que mucha gente no quiere mirar: niños detenidos, familias separadas. Pero no solo vine a celebrar nuestras culturas, vine también a mostrar lo que está pasando detrás de la cortina de este gobierno”, comentó el artista.

Los otros artistas que participan en la muestra también abordan temas como el colonialismo y la crisis climática. La pieza de Quiñonez reclama memoria y humanidad.

“Lo que pesa es que muchos atacan a quienes solo están aquí para sobrevivir. Pero ellos tampoco son nativos de este país. Yo crecí sabiendo que Texas, California y Nuevo México eran México. Nuestra historia no empezó en la frontera”, expresó Quiñonez.

Quiñonez también reflexionó sobre su identidad como artista bicultural.

“No soy ni de aquí ni de allá. Pero eso es lo que me hace especial. Puedo hablar de los dos mundos. Conozco la fuerza de mi cultura mexicana y también la realidad de vivir en Estados Unidos siendo visto como extranjero, aunque tengas papeles”, añadió el artista.

La pieza fue posible gracias a una colaboración entre The Shed y Powerhouse Arts, quienes apoyaron su producción. Y ya hay planes para llevar “Elevar la cultura” a otras ciudades santuario como Boston, Los Ángeles y Chicago.

El mensaje que “Marka27” espera transmitir con su obra es muy claro.

“Quiero que un joven latino vea mi escultura y se sienta orgulloso, que entienda que no está solo. Nosotros somos la cara de este país, los que lo construimos, los que le damos sabor. Imagínate este país sin inmigrantes… sería como un pollo sin sazón. Este proyecto celebra nuestras diferencias, sí, pero también nos da la oportunidad de estar unidos. Porque si algo tenemos claro es que venimos de muchas partes, pero todos queremos lo mismo: vivir en paz y darles un futuro a nuestras familias”, agregó.

El muralista y diseñador con raíces chicanas es conocido por fusionar arte urbano con iconografía ancestral./Foto: Marisa Alper-The Shed

En detalle:

Qué: Exhibición Open Call: Portals

Dónde: The Shed- 545 W 30th St- Manhattan

Cuándo: abierto al público desde el 27 de junio hasta el 24 de agosto

Cómo: La entrada es gratuita con reservación

Información: https://www.theshed.org/program/447-open-call-portals