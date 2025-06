Los mercados inmobiliarios menos asequibles para los estadounidenses en junio

Para el final del primer semestre del 2025, el mercado inmobiliario en el país se mantiene con una tendencia desalentadora para posibles compradores, debido a los costos de las viviendas que se mantienen al alza en muchas de las principales ciudades.

Para el mes de junio, los precios de venta aumentaron con tasas de interés superiores al 6.8%. Mientras que, en algunas ciudades secundarias, los propietarios gastan menos del 30% recomendado de sus ingresos en vivienda.

Los principales hallazgos inmobiliarios para el mes de junio de 2025

En el reporte de este mes de junio realizado por realtyhop.com, los compradores de vivienda en 81 de las 100 principales ciudades del país, tendrían que gastar más del 30% de sus ingresos anuales en la propiedad de la vivienda, es decir, uno más que el mes pasado.

De hecho, en los 25 mercados de vivienda con mayor plusvalía en el país, los propietarios gastan al menos el 46% de sus ingresos en costos de propiedad de la vivienda.

El estado más inaccesible para adquirir vivienda para un estadounidense promedio es California, ya que engloba a siete de los 10 mercados menos asequibles del país.

De hecho, el análisis de este mes alerta que la posibilidad de adquirir vivienda es todavía más complicada, ya que cuatro de los mercados de vivienda menos asequibles, se hicieron todavía más lejanos: Los Ángeles e Irvine, California, New York, NY y Newark, NJ; mientras que en los cinco mercados inmobiliarios más asequibles, el precio medio de la vivienda aumentó: Detroit, MI, Toledo, OH, St. Louis y Kansas City, MO y Cleveland, OH.

Los 5 mercados de vivienda menos asequibles en EE.UU.

El estudio indica que Los Ángeles, California se sostiene como el mercado inmobiliario más inaccesible en el país, luego que su precio de lista promedio volvió a subir, y ahora las familias pueden esperar gastar $6,932.58 mensuales en costos de propiedad de vivienda, equivalente al 98.56% de sus ingresos.

Le sigue otra ciudad en California, Irvine, donde los hogares con un ingreso medio de $136,160 pueden prever destinar el 90.48% de su presupuesto a pagos mensuales de hipoteca e impuestos prediales.

La tercera ciudad menos asequible del país está en la Costa Este, se trata de Miami, Florida, aunque el precio de lista promedio bajó a $700,000. Sin embargo, en este puerto, los hogares pueden esperar gastar $4,210.33 mensuales en los costos por poseer una vivienda.

En el cuarto puesto se encuentra New York City, donde los hogares con un ingreso medio de $83,717 pueden prever destinar el 74.74% de este a una vivienda con un precio de venta medio de $898,000.

Mientras que el quinto sitio lo ocupa Newark, New Jersey, donde el precio de lista promedio disminuyó ligeramente a $439,000, y los hogares destinarán el 69.80% de sus ingresos mensuales a la vivienda.

Otros mercados que vale la pena considerar

La buena noticia es que existen algunos mercados inmobiliarios secundarios que experimentaron cambios significativos en junio de 2025, mejorando su accesibilidad para los compradores:

Boise, Idaho

Esta ciudad ascendió cinco puestos en la clasificación, para colocarse en el puesto 26 del mercado de vivienda, con un precio de lista medio que registró un aumento de 5.59 %, hasta los 564.900 dólares. Allí, los hogares ahora pueden prever gastar el 46.13 % de sus ingresos en vivienda.

Fort Wayne, Indiana

Fort Wayne mejoró su índice de asequibilidad, descendiendo al puesto 93 de nuestro ranking, luego que los hogares con un ingreso medio de $63,322 pueden esperar gastar $1,487.73 mensuales en pagos de hipoteca e impuestos sobre la propiedad.

Anchorage, Alaska

En Anchorage se elevó el costo en vivienda para este mes. El precio de lista promedio aumentó $410,000, para colocar esta ciudad de Alaska en el sitio 85, un ascenso de seis puestos en esta lista.

