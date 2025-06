Estudiante palestina demanda a maestra por humillación tras negarse a honrar bandera en protesta por Gaza

Una estudiante de secundaria en Michigan presentó una demanda contra su maestra y el distrito escolar de Plymouth-Canton, acusándolos de violar su derecho a la libertad de expresión tras negarse a participar en el Juramento de Lealtad a la bandera de Estados Unidos como protesta pacífica por la guerra en Gaza.



Danielle Khalaf, de 14 años y ascendencia palestina, argumenta que fue humillada públicamente por su profesora por permanecer sentada durante el juramento, lo que le provocó estrés emocional, pesadillas y aislamiento social. El caso ha generado un fuerte debate sobre los límites de la protesta estudiantil, el racismo y la libertad de conciencia en el entorno escolar.

¿Qué ocurrió en el aula?

La demanda, presentada por la ACLU de Michigan y la Liga Árabe Estadounidense por los Derechos Civiles, relata que Danielle decidió no ponerse de pie durante tres días consecutivos en enero de 2024. Su protesta buscaba expresar su desacuerdo con el apoyo de Estados Unidos a las acciones militares de Israel en Gaza.



En lugar de respetar su decisión, la profesora la confrontó frente a sus compañeros, acusándola de falta de respeto y diciéndole:



“Si no te gusta, deberías regresar a tu país.”



El incidente, según la denuncia legal, no solo vulneró su derecho a la libertad de expresión, sino que también fue una expresión de discriminación racial y cultural, dado el contexto geopolítico y la ascendencia de la alumna.

La respuesta del distrito escolar

El distrito escolar de Plymouth-Canton, donde ocurrió el hecho, aseguró que tomó “acciones apropiadas” después del incidente. Según una carta enviada por la superintendente Monica Merritt, la maestra fue puesta en licencia administrativa mientras se lleva a cabo una investigación.



No se especificaron las sanciones o medidas concretas, pero se mencionó que se facilitaron “prácticas restaurativas” entre la docente y sus estudiantes para fomentar la comprensión y sanar los posibles daños causados.

Derechos constitucionales y protesta pacífica

La ACLU sostiene que este caso representa una violación de la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege la libertad de expresión, incluso en espacios escolares. La demanda, interpuesta por el padre de Danielle, Jacob Khalaf, solicita una compensación económica por los daños emocionales y sociales sufridos por la adolescente.



“Fue traumatizante. Dolió. Y sé que podría hacerle eso a otras personas”, dijo Danielle en una conferencia de prensa realizada en febrero.

Reacciones y apoyo a Danielle

Organizaciones de derechos civiles y miembros de la comunidad han expresado su apoyo a la joven. El abogado de la ACLU, Mark Fancher, destacó el “increíble valor” de Danielle al mantenerse fiel a su conciencia en un entorno hostil.



Por su parte, Nabih Ayad, abogado de la Liga Árabe Estadounidense por los Derechos Civiles, calificó como “alarmante” que una figura de autoridad educativa mostrara tal falta de sensibilidad hacia una estudiante de origen palestino.

¿Por qué es relevante este caso?

El caso de Danielle Khalaf se suma a una creciente lista de debates en torno a la libertad de expresión estudiantil en EE.UU., en especial cuando se intersecta con temas de política internacional, raza, religión y derechos civiles.



En un contexto global donde los jóvenes están cada vez más involucrados en causas sociales, esta demanda pone en el centro del debate la necesidad de espacios escolares inclusivos y respetuosos de la diversidad de pensamiento.

Sigue leyendo:

* Trump declara que hay “grandes avances” para un alto al fuego en Gaza

* Imputan por odio a atacante de marcha pro-Israel en Colorado

* Más civiles mueren en Gaza esperando conseguir ayuda humanitaria

* Israel recupera los cuerpos de tres rehenes en Gaza