Laura Flores sobre su ruptura: “Uno de los dos amó más que el otro”

Laura Flores compartió un comunicado en Instagram el 9 de junio, fecha en la que explicó que su vínculo sentimental con el periodista Lalo Salazar llegó a su fin y pidió respeto no solo de los internautas, sino también de los medios de comunicación, a los que les exigió que no especularan sobre la causa que lo llevó a él a no querer seguir con ella. Dijo que no hablaría del tema, pero ya lo hizo y reveló varios detalles.

Flores, al dar a conocer la noticia, detalló que seguirá queriéndolo y admirándolo como el gran hombre y profesional que es, pero respetaba su decisión de no querer seguir a su lado, razón por la cual le desea lo mejor en este nuevo camino en el que se encuentra soltero. Aclaró que ella no es “migajera”, como se le ha mencionado en sus redes sociales, y rechazó que usen ese término con ella.

“Creo que tenía una obligación moral, así como hicimos pública nuestra relación al principio. Los primeros que la hicieron pública fueron precisamente el noticiero; después, yo lo constaté y lo apoyé. Tuvimos mucha ilusión, tuvimos muchas ganas de ser pareja, pero se necesitan dos para bailar tango; simplemente respeto su decisión”, dijo a la prensa a menos de un mes de haber terminado.

“Cada quien dice lo que tiene por dentro; cuando entiendan lo que tienen por dentro, van a decir: ‘No’. En este caso, yo le llamo respeto, porque siempre lo voy a respetar y siempre lo voy a querer y siempre luz”, explicó a los medios de comunicación.

La actriz explicó que el vínculo que tenían era demasiado sano y no había discusiones entre ellos que agotaran a Lalo y lo llevaran a decidir dejarla. Además, mencionó que la razón tampoco era por una tercera persona, desmintiendo así que un tercero hubiese influido para llegar a ese punto.

“Nunca nos peleamos, nunca discutimos, nunca hubo faltas de respeto, insultos, infidelidad, ni terceros que se metieran a opinar, y su familia siempre me abrió la puerta; sus hijos, maravillosos y encantadores; su mamá, su hermana. Hasta la madre de sus hijos se expresaba bien de mí; por ahí nunca fue. Simplemente, uno de los dos amó más que el otro y ya”, agregó.

