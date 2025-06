Kika Edgar se deslinda del rompimiento entre Laura Flores y Lalo Salazar

No cabe duda que a veces el timing de la vida real supera por mucho al de la ficción. Solo hace falta ver lo que le pasó a Kika Edgar, quien sin planearlo, terminó en el centro de una mini tormenta mediática y volviéndose viral cuando le dio serenata a Lalo Salazar horas antes que Laura Flores, su entonces novia, anunciara que habían terminado.

Como era de esperase, los comentarios en redes hicieron lo suyo y se fueron de largo con las teorías.

Todo esto sucedió el pasado 9 de junio, cuando Kika llegó al programa Despierta, de Televisa, para promocionar su nuevo disco, “Desnuda”, y aprovechó para cantarle a Lalo, muy de cerquita el tema “Como a Mí Me lo Decías”. Minutos de tensión melódica que luego se volvieron virales cuando, horas más tarde, Laura soltó la bomba de que su relación con el conductor había acabado.

Tras el alboroto, Kika, sorprendida igual que muchos, salió a ponerle pausa al drama y aclarar que ella no tenía idea del truene y que su presentación fue puramente profesional.

“Pasó y yo no sabía nada, en realidad me sorprendió como a todos, pero luego luego empiezan a armar cosas y ni modo. Mal momento, me sentí mal por ellos, pero yo no sabía nada“, dijo Kika Edgar en conferencia de prensa.

“Y hasta hoy, me siguen hablando del tema y me sorprende cómo fue creciendo. Yo a Lalo le tengo mucho aprecio y cariño, pero fui a promocionar mi disco, ‘Desnuda’, a hablar de mi concierto en El Cantoral, este 20 de junio, y nada más. No provoqué nada de nada“, agregó.

Pero claro, como en el show estuvo muy cariñosa con Lalo, todo mundo empezó a armar teorías. Kika, con buen humor y firmeza, dejó claro que todo fue jugueteo y que está súper enamorada de su esposo Jorge Corrales, músico y director artístico de Playa Limbo.

“Nada de que me quieran divorciar, yo estoy feliz y le dedico a mi marido, al amor de mi vida, al hombre de mi vida, una canción que es única y para él“, aseguró Edgar, quien compuso para Corrales el tema “El Amor de Mi Vida”.

De esta manera, Kika Edgar aclaró que no hubo triángulo, solo una coincidencia de esas que el internet sabe convertir en drama viral.

