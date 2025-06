Rafael Nadal asegura que disfruta de su retiro y que no planea se entrenador por los momentos

El legendario tenista español, Rafael Nadal, está disfrutando mucho su retiro del deporte blanco luego de haber estado en la élite por dos décadas y consagrándose como una de las figuras más icónicas dentro y fuera de las canchas; ahora sólo está enfocado en cambiar el ajetreo de las diversas competencias a actividades mucho más tranquilas y con su familia.

Estas declaraciones las realizó el tenista durante el transcurso de las entrevistas que ha iniciado con su podcast NDL Pro-Health, donde destacó que actualmente quiere aprovechar estar alejado de las canchas; asimismo sostuvo que por el momento no se ve como un posible entrenador para otras figuras del tenis mundial.

Las palabras de Nadal surgen ante el cuestionamiento de muchos amantes del deporte por querer verlo entrenando a algún posible campeón mundial y así seguir los pasos de Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero, quienes dejaron las raquetas para poder ser los encargados de mejorar las habilidades de las nuevas generaciones.

“No se sabe. Es difícil. No me veo a día de hoy. Tengo demasiadas cosas como para pensar en eso, pero es cierto que el tenis es una parte de mi vida y no digo que no a lo que pueda pasar en unos años. Mi vida actual es una, no sé la que va a ser dentro de tres o cuatro años”, expresó Nadal.

“Es un poco difícil de decir cual es el día a día porque no hay una rutina como antes. Después de tanto tiempo dedicándome a lo mismo, ahora es un período de hacer muchas cosas e ir entendiendo que es lo que me gusta más o me gusta menos. La adaptación ha sido rápida y ha sido buena y de momento estoy feliz, pero todavía no he sido capaz de establecer una rutina de lo que de verdad tengo que hacer. Hoy estoy aquí, después tengo otro evento, luego mañana reuniones. No es un día de decir tengo esto, esto y esto”, agregó.

El español destacó que es un proceso lento el de cambiar todas las rutinas que tenía en su día a día, por lo que todavía mantiene algunas para no perder su condición física y además poder resguardar algunas partes de su cuerpo que sufrieron fuertes lesiones a lo largo de su carrera como tenista profesional.

“De momento hago un poco de todo; mantengo algunas rutinas de cuando jugaba al tenis para proteger las rodillas y los hombros, que es lo más peligroso para nuestro deporte, y lo voy acondicionando para cuando decida volver a jugar un poco a tenis, aunque sea de manera distinta, pero que me sirva para estar más o menos listo. Después estoy haciendo algo de fuerza, los tres días hago algo de fuerza, y cardio, intervalos más cortos cuando hago ejercicios de más fuerza, y los días que no hago tanta fuerza hago un cardio más largo”, explicó.

“Es una vida con poca rutina a día de hoy. Intento organizarme el día para pasar tiempo en casa, me gusta ir a buscar al niño al cole, la verdad, y lo hago todas las veces que puedo, y después intento ponerme la mayor parte de mi trabajo, reuniones y eso, por las mañanas”, concluyó.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este viernes 27 de junio

–Gabriel Milito lanza dura advertencia a los jugadores de Chivas de Guadalajara

–Canelo Álvarez asegura que Jake Paul se “salvó” tras no concretarse su pelea