Zurdo Ramírez revela el round en el que noqueará a Yuniel Dorticós

El boxeador mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, buscará demostrar que se encuentra entre los mejores pugilistas de la división de los pesos crucero y por este motivo afirmó que noqueará de manera contundente a Yuniel Dorticós en un total de ocho rounds; esto luego de destacar que ha realizado un intenso entrenamiento para poder llegar a este duelo con las mejores condiciones físicas posibles.

Estas declaraciones las realizó el oriundo de Sinaloa durante un contacto con diversos medios de comunicación en los que destacó que pone en juego y sin ningún temor los títulos mundiales de las 200 libras pertenecientes a la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el cubano; destacó que ha visto el estilo de combate y considera que no tiene lo necesario para poder superarlo.

“Sí lo quiero terminar, en el séptimo u octavo. Sí me gustaría terminar esa pelea (por nocaut). Es una pelea que es interesante, es contra un peleador que va al choque. Entonces creo que se puede finalizar esa pelea. En el 8, sí”, expresó el Zurdo Ramírez.

Es importante recordar que el combate entre Zurdo Ramírez y Dorticós será el coestelar en la velada que se llevará este 28 de junio y que será protagonizada por el mexicano Julio César Chávez y el estadounidense Jake Paul; ambas figuras harán todo lo posible para conseguir el triunfo y demostrar que tienen lo necesario para dominar también en las 200 libras.

Para finalizar, el peleador azteca consideró que su fuerza y condición física para recorrer el cuadrilátero serán lo suficientemente necesarios para poder controlar el combate desde el primer round; afirmó además que se encargará de poder agotar a su contrincante para poder acabar con él gracias a sus contundentes golpes.

“He trabajado mucho la condición física, la fuerza, sobre todo porque sé de antemano que es un peleador fuerte y que viene hacia adelante todo el tiempo. Entonces no creo que vaya a aguantar mi ritmo de pelea, en eso me he enfocado bastante”, concluyó el peleador mexicano en sus declaraciones.

