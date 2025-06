Columna de María Marín: ¿Qué dice tu fidelidad sobre tu inteligencia?

Una conversación reciente con amigos encendió una controversia que vale la pena compartir: ¿por qué algunos hombres son fieles y otros no pueden evitar ser infieles? Al mencionar mi opinión —respaldada por estudios— el ambiente se puso tenso. Las mujeres se sorprendieron y muchos hombres se incomodaron, especialmente cuando escucharon lo siguiente: “Un hombre, entre más bruto… más infiel.”

Sí, así como lo oyes. No es solo mi percepción personal, sino una afirmación basada en un estudio realizado por la Universidad de Londres, donde se descubrió que mientras más alto es el coeficiente intelectual de un hombre, más leal es a su pareja. Por el contrario, mientras más bajo, más infiel es. Estoy consciente de que juzgar la inteligencia de un individuo de acuerdo a su fidelidad es un tema delicado y algo atrevido.

Lo cierto es que antes de que se revelara este estudio, ya muchas habían catalogado a los desleales como tontos. Y me incluyo en ese grupo porque he conocido muchos casos que lo confirman. Uno de los más impactantes fue el de una mujer admirable: bella, cariñosa, inteligente, trabajadora y hasta experta en artes culinarias. Sin embargo, su ex esposo fue capaz de “ponerle los cuernos” por varios años con una mujer que no le llegaba ni a los tobillos, ¡y para colmo interesada! Al enterarme de la historia, lo primero que pensé fue: “¿Acaso ese hombre es tonto?”

Según el estudio de esta universidad inglesa lo que sucede es que cuando un hombre inteligente se topa con una tentación, analiza el peligro de esta y toma en cuenta que puede perder su hogar, el respeto de su familia y una gran mujer. Razones poderosas para decidir que no vale la pena correr el riesgo de perder algo tan valioso sólo por el capricho de una aventura. Mientras que un hombre menos inteligente, no analiza las graves consecuencias, actúa sin pensar y como buen tonto, comete la infidelidad.

En conclusión, si algún día te llega la tentación, demuestra que tienes un alto coeficiente intelectual y, ¡no seas infiel!

Para más motivación visiten:

www.mariamarin.com

Facebook: Maria Marin

X: @maria_marin

Instagram: @mariamarinmotivation

Tik Tok: mariamarinmotivation

YouTube: Maria Marin