Javier Aguirre revela su molestia con algunos jugadores de la selección mexicana

El director técnico de la selección mexicana, Javier ‘Vasco’ Aguirre, reconoció que se ha enfadado en varias oportunidades con algunos de los miembros del combinado nacional ante el rendimiento que muestran en algunos momentos de los partidos oficiales que han disputado; esto al considerar que no deberían cometer errores de novatos en partidos tan importantes.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa previo al partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro 2025 de la Concacaf que se disputará contra Arabia Saudita; donde resaltó que le resulta bastante molesto cuando fallan ocasiones claras de gol en las que terminan justo frente a la portería.

“Ese es el trabajo que me compete, estar encima de ellos, me molesta que cuando están frente a la portería tiran afuera, por falta de concentración, no por falta de calidad, prefiero cuatro tiros regulares al arco que dos a la escuadra, insisto mucho, no solo los delanteros, el lateral o el volante que aparece, viste a Raúl cómo falló contra Costa Rica, una jugada que normalmente debe meter, ese cabezazo, luego la media vuelta que ataja espectacular Keylor, no solo delanteros, todos, insisto mucho en la técnica, es lo que marca la diferencia”, expresó.

“En lo táctico estamos igualados, se paran bien los equipos, Costa Rica defendió todo el partido en el área, viene el arquero, el árbitro, no pudimos hacer gol, pero soy insistente en la definición, hemos insistido en las finalizaciones”, agregó.

En la conferencia también habló sobre la posibilidad de contar con Julián Quiñones dentro del terreno de juego para aprovechar la ventaja que poseen al jugar en esta liga; específicamente dentro del Al-Qadisiyah, destacando que él es uno más del plantel y siempre está dispuesto a utilizarlo para obtener los mejores resultados.

Javier Aguirre se muestra contento por la conquista de México en la Nations League. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“Hay uno de su equipo, Julián está como los demás, cada partido es buscar a los ideales para contrarrestar las victorias del rival y buscar sus defectos, potenciar nuestras cosas, Julián es uno más del plantel, influye que juegue ahí, hemos hablado cuatro cosas con él, pero no creo que sea algo determinante, tampoco significa que solo por ese hecho deba iniciar y ya está, claro que puede iniciar por supuesto”, destacó Aguirre en sus declaraciones.

Lesión de Luis Chávez

Para finalizar el entrenador de la selección mexicana habló sobre la lesión de Luis Chávez dentro de la Copa Oro; destacó que es una pérdida importante para el equipo y especialmente porque dicha lesión ocurrió durante un entrenamiento.

“Una pena lo de Luis, estamos consternados, fue una acción de entrenamiento, solo, tuvo un movimiento de rodilla feo, no es fácil, esperamos que esté todo bien, los vamos a extrañar, las bajas de Luis y César son considerables, venían haciendo bien las cosas”, manifestó.

“Hablé con Luis, todos lo arropamos, él estaba obviamente desconsolado, pero después de ver a los doctores y que tiene buen cuádriceps, cuanto antes lo intervengan será en esa medida la recuperación, los doctores están en contacto para tratar de hacerlo en México lo antes posible”, concluyó.

