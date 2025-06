Pepe Aguilar sobre el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal: “Se puede acabar”

Ángela Aguilar y Christian Nodal van a cumplir un año de haberse casado por el civil, y su unión sigue dando de qué hablar. En este caso, se trata de la postura que tiene Pepe Aguilar, ya que él los ve desde un ámbito mucho más personal e íntimo que el resto jamás podrá. Aprovechó para aclarar su perspectiva en el pódcast “El Búnker”. Los cantantes dieron un nuevo paso en su relación el 24 de julio de 2024.

Mau Nieto y Román Torres son los conductores de dicho espacio en el que no dudaron en hablar del amor de su hija por el intérprete del regional mexicano, mientras que Pepe siempre ha destacado por ser directo en los temas que aborda: “Hicieron las cosas muy rápido. Ya como novios, ya nos vamos a casar. Espérense tantito“.

Aguilar detalló que ha observado que ambos van muy apresurados por avanzar en su relación y cree que podrían estar saltándose otros pasos muy importantes para seguir siendo una pareja estable. Aunque destacó que, por el momento, las cosas entre Ángela y Christian van a estar bastante bien: “Yo no sé qué les vaya a pasar en su vida, pero ahorita se llevan tan padre“, a pesar de todas las controversias que constantemente se registran, por lo que ya sabrían cómo manejar la situación.

El intérprete de “Directo al corazón, de 56 años, ha entendido que todo en la vida lleva un proceso y no considera que apresurarse en todo lo que se presenta en el camino sea lo más adecuado para avanzar. Cree que, dependiendo de esas decisiones, se verá la durabilidad: “Lo que es muy rápido se puede acabar muy rápido”.

Sin embargo, agregó que no necesariamente las cosas tienen que ser como él las está diciendo, solo que habló desde su experiencia: “A lo mejor estoy equivocado yo” y no pone en duda el hecho de no tener la razón; con el transcurrir del tiempo se verá quién fue el que tuvo el acierto.

El escándalo entre Ángela y Christian se generó debido a que en 2024 él seguía de pareja con Cazzu, madre de su única hija. No obstante, a mediados de mayo anunció que ya no estaban juntos y en junio confirmó su amor con Aguilar, pero la gran sorpresa fue cuando se casaron en julio de ese mismo año.

