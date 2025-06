Leonardo Aguilar honra a Pepe con emotivas palabras, ¿indirecta a Emiliano?

Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, compartió el pasado domingo un mensaje hacia el cantante, donde aprovechó para destacar su admiración y respeto hacia él. Además, mencionó que han sido muchos los ejemplos que le ha dado a lo largo de su vida y que eso lo ha hecho crecer como persona. Sin embargo, su extenso mensaje también pareció ser una pequeña indirecta para su hermano Emiliano.

“Mi papá. Un hombre, HOMBRE. De verdad. Lo que diga se queda corto a comparación del tamaño que tiene para mí. EL ejemplo de lealtad, EL ejemplo de honestidad, EL ejemplo de perseverancia… Estaba por decir que, aparte, es EL ejemplo de un hombre justo. Pero no, mi papá no es justo. Mi papá es tan grande que muchas veces da más de lo que la gente se merece“, escribió.

Lo que parecía un simple mensaje de admiración y reconocimiento por su rol de palabra terminó en una fuerte indirecta, seguramente a Emiliano, quien el Día del Padre envió un mensaje a otro hombre que no era Pepe, ya que este no fue el que lo crió, solamente lo engendró. Sin embargo, Leonardo no habría estado de acuerdo. Además, la relación de ellos viene fracturada desde hace tiempo y no se tratan por razones que no han hecho públicas.

“No sé qué hubiera sido de mi vida sin tu ejemplo. Hacen falta más papás como tú. Por último, quisiera decirte que de lo que más admiro de ti es tu capacidad de quedarte en silencio. No entiendo cómo aguantas que la gente sea tan malagradecida. Que la gente tenga tan mala memoria, que la gente piense que se merecían tu bondad, tu dinero, tu ayuda, tus consejos”, dijo.

Leonardo, antes de finalizar el mensaje que envió a Pepe, quiso mencionar que su padre sigue adelante a pesar de las circunstancias que se presentan en el camino. Además, explicó que para él siempre será un honor seguir aprendiendo de su papá y destacó el gran amor y admiración que siente por él.

“A pesar de todo, sigues adelante, sigues siendo igual de dadivoso, igual de fuerte, igual de grande, igual de bueno. Ojalá un día pueda ser como tú. Mientras más crezco, más cuenta me doy de lo lejos que estoy. Por el momento, es un privilegio poder aprender de ti. Te amo muchísimo. Eres grande, GRANDE”, agregó.

Sigue leyendo:

· Emiliano y Maribel Guardia: ¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el acercamiento entre ellos?

· Pepe Aguilar revela cómo se conocieron Ángela Aguilar y Christian Nodal

· Pepe Aguilar se sinceró sobre el motivo del distanciamiento con su hijo Emiliano