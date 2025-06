Emiliano Aguilar explica por qué no felicitó a Pepe Aguilar el Día del Padre

Emiliano Aguilar, después de tanta controversia, finalmente rompió el silencio sobre haber felicitado a Adrián Arce, quien fue su padrastro. Recordemos que el tributo que le rindió a él no se lo hizo a su progenitor, Pepe Aguilar, por el Día del Padre, lo que hasta la fecha sigue siendo juzgado por muchos. El cantante explicó la razón detrás de todo esto, por lo que espera que finalmente se acabe la controversia.

“Sí, yo no tengo ningún problema con mi papá, yo lo quiero mucho, pero mi padrastro fue el que estuvo ahí conmigo en las buenas y en las malas (…) para mí, él es el que me ha ayudado desde que era morro; desde los 10 años, él ha estado ahí”, le dijo a Nelssie Carrillo.

Recordemos que, después del mensaje que Emiliano envió, su hermano Leonardo realizó una publicación homenajeando a Pepe y tuvo varias indirectas hacia su hermano mayor, donde lo calificó de malagradecido y también de tener poca memoria por todo lo que su padre hizo en el momento que tanto lo necesitó, aunque él no quiso abordar esta parte de la situación.

En el video que fue compartido en la red social Instagram, se escucha cuando mencionan el tipo de comportamiento que Pepe tiene con su hijo Leonardo y Ángela, y no con él, por lo que mostró un completo desinterés sobre la situación, ya que detalló que no siente ningún tipo de celos sobre lo que ocurre entre la familia, porque su objetivo siempre ha sido seguir adelante pese a las circunstancias y las travesías que pueda encontrar en el camino.

“A mí personalmente me vale madr*, no me importan, yo sigo haciendo lo mío y me vale lo que hacen mis hermanos y mi papá. Yo ando en lo mío, a mí no me importa lo que hace mi familia, yo hago lo mío y a la gente le está gustando. Tengo mucho apoyo, gracias a Dios, y aquí andamos”, añadió.

¿Cómo Emiliano Aguilar felicitó a su padrastro el día del padre?

“Feliz Día del Padre a la persona que me forjó, que me hizo ser la persona de hu*vos que soy hoy. Gracias a él supe lo que es tener un padre. Te quiero un chingo, Adrián @tucanesmanager. Ya sé que a veces soy un desmadre, pero aquí andamos”, escribió.

Sigue leyendo:

· Emiliano Aguilar honra a su madre y lanza dardo a Pepe Aguilar

· Leonardo Aguilar honra a Pepe con emotivas palabras, ¿indirecta a Emiliano?

· Pepe Aguilar desmiente acuerdo prenupcial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal