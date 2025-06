Ricardo La Volpe asegura que su selección de 2005 “sorprendió al mundo”

El reconocido entrenador de fútbol y antiguo seleccionador nacional de México, Ricardo La Volpe, aseguró que el equipo que comandó en el año 2005 durante la participación de la Copa Confederaciones ha sido uno de los más importantes en la historia del Tri; al mismo tiempo resaltó que ese es su mayor legado dentro del combinado nacional y se siente satisfecho de todo lo obtenido.

En aquella oportunidad el equipo de jugadores contó con la participación de grandes leyendas del fútbol mexicano como Borgetti, Oswaldo, Pardo, Márquez, Salcido y Osorio, muchos de estos terminando en Europa luego de su participación en el torneo internacional donde mostraron un nivel muy pocas veces visto dentro de la historia moderna de la selección mexicana.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para ‘La Afición, donde no solo habló del buen momento que vivieron dentro de dicho torneo, sino también del arduo trabajo que tuvo que realizar con cada una de estas figuras para poder llevarlas a su máximo nivel y así competir contra selecciones que tenían a algunas de las estrellas más importantes del planeta.

“Fue una muy buena selección, sin ninguna duda. Quizás yo vi, me parece, la selección de 1994, la de Mejía Barón, fue también muy buena. Lo que pasa es que ante el mundo México, y digo ante el mundo por las declaraciones de gente como Platini, Pelé, Beckenbauer, grandes jugadores, hablaban bien de México, lo que había hecho en Alemania, fuera de su país, en Copa Confederaciones con los mejores de cada continente”, expresó.

El estratega considera que tiene las capacidades para volver a dirigir a los azulcrema. Crédito: Azael Rodriguez | Getty Images

“Tenía un protagonismo, tenía una salida de atrás clara, eh, con los conceptos que yo digo: se defendía más con pelota y no con zona y hombre a hombre. Y era una selección que gustaba, que era vistosa; se le ganó, a Japón, no nos olvidemos que le ganamos a Brasil y bueno, no llegamos a la final porque perdimos por penales con Argentina y pasamos por el tercer lugar contra Alemania”, agregó.

La Volpe destacó que uno de los momentos más cumbres para la selección mexicana fue enfrentar al combinado nacional de Brasil, equipo que para ese momento contaba con nombres como los de Ronaldinho, Robinho, Adriano, Kaká y Ze Roberto; sostuvo que cada uno de los jugadores dio el máximo en este encuentro y se siente orgulloso del papel que dieron.

“Es muy difícil algunas veces decir lo que voy a hablar. Cuando fui jugador y tuve grandes técnicos, me hago DT. Empiezo a estudiar el por qué los sistemas de juego más allá que sí entiendo a los grandes jugadores (…) Ese Brasil, con un 4-4-2 con Ze Roberto y Emerson, Kaká, por el otro lado, Ronaldinho suelto, y dos puntas, Adriano y Robinho. Yo sabía que no tenía que salir en línea de cuatro, porque si no me cierra el lateral doy ventaja, porque me va a llegar por el lado que yo apriete. Para no regalar esos mano a mano, ya venía y lo aprendí también con Carlos Bilardo en el Mundial del 86, juego con línea de tres contra Adriano y Robinho, y juego con dos laterales volantes contra Kaká y Ronaldinho”, detalló

“Tres volantes contra sus dos contenciones, por el medio no me podían salir porque tenía dos puntas, me tenían que salir por los laterales. Lo que dicen los libros. Le llegué a los jugadores, la manera de pensar, los entrenamientos, posesión de balón. Ahora, decime, ¿cómo Adriano y Robinho me van a tapar 70 metros de ancho de una cancha, yo tengo a tres jugadores? Galindo, Osorio y Salcido, tres contra dos en 70 metros, imposible que me tapen la salida. Los sorprendimos. Brasil nunca pensó que México iba a salir jugando. Ahí vino el problema para Brasil. Cuando ellos empiezan a verlo tuvimos control de la pelota y del juego, situaciones de gol. Fue cuando todavía tuvimos otra opción para el 2 a 0, que le ataja Dida el penal a Borgetti. Sorprendimos al mundo porque no era un equipo temeroso, sino que con protagonismo, con iniciativa, teniendo la pelota, siendo el protagonista del partido”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Ancelotti afirma que “en Sudamerica hay más calidad que en Europa”

–Revelan las cifras del “contrato más lucrativo de la historia” firmado por Cristiano Ronaldo

–Tuzos del Pachuca reciben ofertas de Europa por Elías Montiel