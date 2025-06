Incendio masivo en El Bronx deja a hombre muerto y varios heridos

Un hombre mayor murió y otro lucha por su vida luego de que un incendio masivo devastara un apartamento en El Bronx, dijeron los funcionarios el sábado.

El siniestro se desató dentro de un apartamento en el primer piso del edificio de cinco pisos en la avenida Jesup, cerca de Sherif S. Byrd Place en Mount Hope, alrededor de las 9:30 de la noche del viernes, de acuerdo con las autoridades del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

“Las unidades llegaron en cuatro minutos”, explicó el jefe de batallón Timothy Reznick. “Nos encontramos con fuego en la puerta del apartamento 1-C. Tuvimos que activar una segunda alarma debido a la falta de personal, la cantidad de humo en el edificio y la gran cantidad de víctimas”.

El fuego destruyó el apartamento del primer piso. El hombre de 85 años y una segunda víctima no identificada fueron sacados del apartamento y llevados de urgencia al Hospital Harlem, donde murió el anciano. Su identidad no fue dada a conocer mientras los agentes buscan a sus familiares.

El segundo sujeto que se encontraba en el apartamento seguía en estado crítico en el Hospital Harlem el sábado.

La residente Taraj Rooks, de 46 años, quien vive en el primer piso desde hace tres meses, estaba sentada afuera en una silla de jardín el viernes en la noche para tomar aire, dijo que ahora tendrá “miedo a los incendios”, ya que el humo de un incendio puede desencadenarle asma.

“Alrededor de las 9:30 se desató el incendio”, señaló. “Estaba en mi casa y miré por la ventana y una joven me dijo: ‘¡Salgan!’. Cuando salí por la puerta, era humo negro. Me hizo toser y tengo asma”, dijo Rooks. “Esto es una tragedia para mí. Nunca me había pasado”.

“Por supuesto que estamos muy asustados con ese incendio cerca de mi puerta”, expresó Jesús Fleury, de 64 años, quien vive justo al lado del apartamento de la víctima. “Por mi parte, el incendio no fue mayor. Usé un extintor y apagué el fuego por debajo de la puerta”.

Otros cinco residentes del edificio y cuatro bomberos sufrieron inhalación de humo y otras lesiones durante el incendio y fueron transportados a hospitales de la zona para recibir atención médica, reportó Daily News.

Los vecinos manifestaron que el anciano fallecido residió en el apartamento por muchos años y vivía solo. Una mujer comentó que la víctima mortal vivía allí cuando ella se mudó hace 40 años.

Asimismo, dijo que era proveniente de Rumania y se ganó el apodo del “Hombre Pájaro” por poner un comedero para pájaros en su ventana y atraer palomas a su apartamento para alimentarse.

Cuando llegaron los oficiales bomberiles a la escena, hallaron un vehículo estacionado frente a la boca de incendios más cercana. Aunque el auto no impidió que los bomberos esparcieran agua al fuego, el vehículo fue remolcado y el dueño recibirá una citación penal con una multa de $5,000 dólares.

En este sentido, los bomberos usaron una escalera para apuntalar y mover un automóvil estacionado en la esquina de la estrecha cuadra y así permitir el paso de un camión de bomberos.

El sábado, el departamento de bomberos buscaba determinar la causa del incendio mortal.

