Laura Flores asegura que Lalo Salazar la bloqueó tras su ruptura

Cuando todo parecía ir de maravilla entre la actriz y cantante Laura Flores y el periodista Lalo Salazar, resulta que el amor se terminó. Después de poco más de tres meses de relación, Lalo Salazar puso punto final de manera sorpresiva a la relación, bloqueando de todas partes a la estrella de telenovelas.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Laura contó con toda la sinceridad del mundo que Lalo se alejó tras haber presenciado un episodio de hipoglucemia (niveles bajos de azúcar en la sangre) que sufrió.

“Aparentemente él no lo sabía más que yo, me dio uno (episodio de hipoglucemia), y te pones muy nervioso, te pones ansioso, se te empiezan a dormir las manos y te sientes mal, yo dije: ‘necesito comer, necesito tomar algo, no me quiero desmayar, lo que sea’. Yo creo que lo asusté por cómo lo dije, entonces me dice: ‘sí pero no me grites’, le dije ‘perdón no quiero gritarte, perdón, no tengo por qué hacerlo, pero todo me daba vueltas y, desgraciadamente, después de este episodio, ya me sentí mejor, pero él simplemente dijo: Ya me voy y se fue’”, detalló Flores.

Y después de eso, nada. Ni un mensaje, ni una llamada. Solo bloqueada por todos lados. Lo peor, según dice, no es el final, sino la forma.

“A mí lo que me sorprendió muchísimo es que fui bloqueada, no tengo acceso, no sé qué pasó, pero lo tengo que entender”, compartió, entre lágrimas.

Lo curioso es que no está dolida porque se acabó el romance, sino por lo abrupto e inexplicable del corte.

“Mucha gente me dice que por qué no lo puedo superar, soy la primera que me sorprendo. Yo pensé que podía encontrar un lugar bonito para mi corazón… pero pues no sucedió”, confesó.

Y es que no es que Laura estuviera soñando con vestido blanco y ramo en mano. No. Ella simplemente estaba feliz, a gusto, compartiendo la vida con alguien a quien conocía desde hacía más de 20 años.

“Yo pensé que podía encontrar un lugar muy bonito para mí, para mi corazón, pero pues no sucedió y tampoco es que yo sea la víctima y que me hicieron, aquí no hay malvados, yo no soy una princesa ni allá hay un villano, somos seres humanos y nos pasan cosas. Le deseo lo mejor”, dijo con una madurez que, la verdad, no siempre se ve en estas historias del corazón.

A finales de febrero, la pareja había hecho público su noviazgo, sorprendiendo a muchos por ese giro romántico tras una larga amistad.

