Majo Aguilar fue hospitalizada debido a una crisis gastrointestinal

La cantante mexicana Majo Aguilar alarmó a sus seguidores al publicar una foto de ella desde la camilla de un hospital el sábado. Según explicó la nieta de Antonio Aguilar, tuvo que ser hospitalizada debido a una crisis gastrointestinal.

Majo Aguilar acostumbra cada año acompañar la manifestación por el Día del Orgullo, día en el que se defiende los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y se conmemora años de lucha. La artista se mostró triste por no poder acompañar la manifestación de este año debido a que se encontraba en el hospital por un malestar físico.

“Este pride es muy diferente. Siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal“, escribió la cantante en un post en su cuenta de Instagram.

Majo Aguilar aseguró que se encuentra bien de salud y no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje de tolerancia a propósito del Día del Orgullo.

“Y aunque no pude celebrar como acostumbro, los tengo siempre conmigo como en esta sticker. (bandera del orgullo) Y recuerden, el respeto a todos los seres humanos no está sujeto a una opinión”, escribió la artista en el post.

Hace pocos días Majo Aguilar tuvo un gesto de solidaridad al posponer su concierto en San Antonio, Texas, debido a las redadas anti inmigrantes que está implementando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. La decisión obedece a la necesidad de proteger a los migrantes mexicanos que puedan asistir al concierto y convertirse en blanco de ICE.

“Queridos paisanos. Pensando en su seguridad y en total solidaridad con ustedes ante la difícil situación que se está viviendo en Estados Unidos, hemos tomado la decisión de posponer el show del 24 de junio en San Antonio. En cuanto a mi participación del 29 de junio en Brastop, al tratarse de un festival, no será posible reagendarla”, escribió en sus instantáneas.

