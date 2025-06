Maresca critica las suspensiones por clima en el Mundial de Clubes: “Esto no es fútbol, es un chiste”

Aunque el Chelsea avanzó a los cuartos de final del Mundial de Clubes con una victoria 1-4 sobre el Benfica, el entrenador Enzo Maresca lanzó fuertes críticas a la organización del torneo debido a la interrupción del partido por condiciones climáticas adversas.

“Durante 85 minutos estábamos controlando el juego, no concedimos nada y creamos suficientes oportunidades para ganar el partido. Y luego, después del parón, el partido cambió por completo”, dijo Maresca en una rueda de prensa recogida por EFE.

El encuentro, disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte, fue suspendido en el minuto 85 cuando los londinenses ganaban 0-1, debido a una tormenta eléctrica. El parón duró casi dos horas, tras las cuales el juego se reanudó y cambió por completo su dinámica: el Benfica empató en el minuto 95 con un penalti de Ángel Di María, lo que llevó el partido a la prórroga. Fue allí donde el Chelsea logró marcar tres goles más y asegurar su pase a la siguiente fase.

“Personalmente para mí esto no es fútbol. Ya van siete, ocho, nueve partidos que han suspendido aquí (son seis en realidad). Creo que es un chiste, honestamente (…). Me cuesta entenderlo. Lo puedo entender por razones de seguridad, pero si suspendes tantos partidos probablemente significa que este no es el sitio adecuado para hacer esta competición”, añadió.

“Es un partido completamente diferente, no es el mismo partido. Se rompe el ritmo. En esas dos horas dentro, los jugadores hablaron con sus familias para saber si estaban bien en cuanto a seguridad, comieron algo, estaban riéndose, estaban hablando por teléfono… ¡Son dos horas!”, lamentó.

El técnico cerró su intervención con un mensaje claro: “No es normal suspender un partido. En un Mundial, ¿cuántos partidos se suspenden? Probablemente cero. En Europa, ¿cuántos se suspenden? Cero. Estamos aquí desde hace dos semanas y ya se han suspendido seis partidos. Es un problema. Pero yo hablo como entrenador. Cuando estás dos horas dentro y quieres mantener a los jugadores ‘en el partido’, ¿cómo les mantienes concentrados? Es un chiste, por eso lo decía”, cerró.

