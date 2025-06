Así quedaron los cruces de octavos de final del Mundial de Clubes 2025

Concluyó este jueves la primera etapa del Mundial de Clubes 2025 y se definieron los 16 equipos que obtuvieron el primer y segundo puesto en sus respectivos grupos.

De los cruces, sobresale el de PSG vs. el Inter Miami de Lionel Messi, que jugará por primera vez en su carrera contra un ex-equipo suyo.

Flamengo chocará ante Bayern Múnich; Inter Milán, con Lautaro Martínez, vs. Fluminense; el Monterrey de Sergio Ramos vs. Borussia Dortmund; y Manchester City vs. Al Hilal de Arabia Saudita.

Además, habrá contienda de brasileños en Palmeiras vs. Botafogo y entre europeos en Real Madrid vs. Juventus; y Benfica vs. Chelsea, donde Enzo Fernández se medirá contra el club que le abrió las puertas de Europa.

Cronograma de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025

Palmeiras (1°A) vs. Botafogo (2°B) – Sábado 28 de junio en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DAZN).

Benfica (1°C) vs. Chelsea (2°D) – Sábado 28 de junio en el Bank of America Stadium de Charlotte (DAZN).

PSG (1°B) vs. Inter Miami (2°A) – Domingo 29 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DAZN).

Flamengo (1°D) vs. Bayern Múnich (2°C) – Domingo 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami (DAZN).

Inter de Milán (1°E) vs. Fluminense (2°F)– Lunes 30 de junio en el Bank of America Stadium de Charlotte (DAZN).

Manchester City (1°G) vs. Al Hilal (2°H) – Lunes 30 de junio en el Camping World Stadium de Orlando (DAZN).

Real Madrid (1°H) vs. Juventus (2°G)– Martes 1° de julio en el Hard Rock Stadium de Miami (DAZN).

Borussia Dormund (1°F) vs. Monterrey (2°E) – Martes 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DAZN).

Búsqueda del título

Los ocho equipos que se impongan en los octavos, avanzarán a los cuartos y seguirán en carrera por el título. Esta instancia se jugará el viernes 4 y sábado 5 de julio.

Las semifinales, en tanto, están previstas el 8 y 9 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario de la definición el 13 de julio. No habrá partido por el tercer puesto.

