Hijo de Sean ‘Diddy’ Combs lanza canción en apoyo a su padre y en colaboración con Kanye West

El juicio en contra del rapero Sean ‘Diddy’ Combs está llegando a su fin y mientras los abogados presentaban sus argumentos finales ante el jurado, el hijo del magnate musical lanzó una canción para pedir la libertad de su padres.

Christian, bajo el nombre de King Combs, estrenó una canción llamada “Diddy Free” con la ayuda del rapero Kanye West, quien ha manifestado su apoyo a Diddy e incluso asistió a la corte para apoyar a su colega.

King Combs lanzó un EP de siete canciones llamado Never Stop en plataformas de streaming y que contó con la ayuda de Kanye West como productor.

‘Diddy Free’ es una de las principales canciones del EP y su letra se basa en un pedido de libertad para su padre quien enfrenta cargos federales por tráfico sexual, conspiración y transporte para ejercer la prostitución.

“Cuando la cosa se pone sospechosa, intentan hacerse las víctimas/Sin pelos en la lengua, no me guardo nada. Se meten en problemas, no pueden provocarme, no/Que le jodan al mundo, a los críticos y al testigo/Con la cara limpia, intentan manchar la imagen”, dice la letra de la canción de King Combs.

En el coro, King Combs exclama: “N—as no se van a dormir hasta que veamos a Diddy libre”.

Sean ‘Diddy’ Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y en mayo comenzó el juicio en su contra. La Fiscalía lo acusa de dirigir una red criminal y de coaccionar a mujeres para participar en actividades sexuales con trabajadores sexuales masculinos en fiestas. La fiscalía presentó a un total de 34 testigos durante las semanas que duró el juicio, incluyendo su exnovia Cassie Ventura quien acusó a Combs de agredirla sexualmente, maltratarla físicamente, amenazarla y chantajearla durante los 11 años que duró su relación.

La defensa asegura que todos los encuentros sexuales de Combs fueron “consensuados” y asegura que los cargos de la fiscalía en contra del rapero son exagerados.

