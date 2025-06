¡Orgullo Venezolano! Dos niñas de 12 años convierten carritos de comida en un negocio de miles de dólares

Lo que comenzó como un juego creado por dos niñas venezolanas de 12 años en Miami, Florida, hoy es un emprendimiento con seis carritos de comida que le generan miles de dólares.

Se trata de la historia de Arantxa y Alanna Urbina Ruiz, dos niñas venezolanas que tuvieron una idea en vacaciones y que luego de salir en el cuadro de honor de su colegio decidieron emprender.

Sus padres Manddy Ruiz Pisani y José Manuel Urbina comentan a Primer Impacto que prometieron apoyarlas si quedaban el cuadro de honor y fue entonces cuando le dieron ese empujón a estas dos pequeñas emprendedoras que recomiendan a los niños de su edad dejar el teléfono y el TikTok y buscar oportunidades.

“Te voy a confesar que yo pensé que eso no iba a suceder. Y en diciembre es cuando me llega la carta que las dos quedaron en el cuadro de honor, muy orgullosa y dije, “Okay, ahora sí me toca comprar el carrito, te lo habíamos prometido.” Y lo compramos y el mi esposo me decía, “¿Qué es lo peor que puede pasar?, que quede como un tendero de ropa ahí en la casa”, explica Manddy Ruiz

Aprovechar las oportunidades en EE.UU.

Una de las gemelas dice que Estados Unidos es un país de oportunidades, pero que hay que saberlas aprovechar. El emprendimiento de las mellizas Urbina se llama Le Chic Food Cart, comenzaron con un carrito de HotDog y ahora tiene un total de 6 carritos que incluyen chori panes, con comida cetogénica, uno de arepas, otro de helados y una con diferentes platos.

Tanto es su éxito que su madre dejó su trabajo y se dedica al emprendimiento de estas pequeñas. Estos padres venezolanos apoyaron sus dos niñas y confiesan que manejaron todos los escenarios, pero la fortuna les abrazo y ahora es un emprendimiento exitoso.

La madre de las pequeñas emprendedoras indica que “hay muchos traslados que no puedo hacer porque son los días de los eventos de ella. Ellas siguen en el colegio regular, entonces cuando hay un evento en la mañana tengo que ir. Yo las dejo en el colegio, me voy al evento, monto todo, les paso la foto, ellas aprueban” y le dan instrucciones para que todo quede al gusto de las niñas.

En este emprendimiento de las pequeñas, tienen dos grupos de trabajo, una de las gemelas buena para los números y se encarga de esa rama con su papá, mientras que la otra es buena en marketing digital y junto con la mamá se encargan de crear el contenido.

En la entrevista explican que una parte de las ganancias la invierten y la otra la ahorran, para en caso de no obtener una beca para la universidad comprarse un apartamento.

Además, estudian marketing digital y fortalece en mentalidad empresarial. En mayo asistieron a un casting de Shrak Tank en Chicago, donde se convirtieron en las personas de menos edad en presentar una idea de negocios.

Sigue leyendo:

–6 pizzerías de Nueva York conquistaron la lista de las mejores del mundo

–Orgullo peruano: Maido es reconocido como el mejor restaurante del mundo en 2025

–Top culinario mundial: Italia, México y Japón lideran las preferencias