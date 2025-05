Top culinario mundial: Italia, México y Japón lideran las preferencias

Una encuesta realizada por HI-CHEW y Talker Research a 2.000 adultos reveló que los países líderes en la gastronomía internacional son: Italia en el primer lugar, con el 23%, seguida de México 21% y Japón 15%.

La encuesta que profundizó en las preferencias culinarias de los entrevistados indica que casi un tercio de los estadounidenses han viajado específicamente por comida. El 75% de los encuestados coincide: la comida siempre es esencial al viajar.

Además, el 22% ha viajado internamente en el país para disfrutar de un plato en particular, mientras que un 10% incluso ha viajado a otro país para satisfacer su antojo. Hay un 34% que admite que aunque todavía no lo han hecho, no descartan viajar para probar una comida en particular.

Otros países con gastronomía muy popular según las mediciones de las encuestas son: Francia – 13%, Suiza – 10%, Inglaterra – 8%, Grecia – 8%, y China – 8%.

El 46% cree que los Estados Unidos ni siquiera se encuentra entre los 10 primeros en el ranking mundial de comidas

El vínculo entre los viajes y la comida

El sondeo realizado demuestra que hay un estrecho vínculo entre los viajes y el gusto por probar nuevos platillos, ya que del 42% de los encuestados que han viajado al extranjero, el 81% descubrió un nuevo plato favorito en el extranjero.

Incluso revelan que dentro de sus principales motivaciones para viajar están probar nuevas experiencias (52%) y nuevos alimentos (39%).

Esto demuestra que los viajeros que priorizan la gastronomía se toman muy en serio la comida: el 56% dejaría espacio en su equipaje para traer antojitos de vuelta, y el 41% incluso compraría una maleta adicional solo para comida, reseña Talker.

Otro dato relevante es que los estadounidenses gastan hasta $180 para probar su plato internacional favorito en el país de origen.

Los gustos por la comida internacional no se limitan a los viajes, ya que por lo menos tres veces al mes disfrutan de platillos internacionales y un 30% de los encuestados lo hacen menos de una vez al mes.

¿Cuáles son los sabores más apetecibles?

Entre los sabores favoritos destacan el mango (42%), coco (39%) y dulce de leche (20%). Mientras que al mostrarle las imágenes de platillos internacionales, la mayoría consideraron la barra de chocolate la más atractiva (41%), seguida de un cannoli (37%) y un tiramisú (31%), frente a un 21% que prefirió a los macarons (21%).

Las preferencias de los sabores globales están marcados por dos indicadores: variedad (51%) y su capacidad para satisfacer paladares aventureros (40%).

Sigue leyendo:

–Los 10 mejores tacos de Nueva York

–Pan de bono: el panecillo más rico del mundo según Taste Atlas

–La mejor pizza del mundo está en Nueva York