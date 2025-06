Zlatan Ibrahimovic sobre Inter Miami: “Messi juega con estatuas”

La contundente derrota 4-0 del Inter Miami frente al Paris Saint-Germain en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 dejó muchas críticas sobre el conjunto de la MLS. Sin embargo, Zlatan Ibrahimovic desligó a Lionel Messi de esta caída y culpó al resto del plantel por el bajo nivel mostrado.

“No perdió Leo Messi, perdió el Inter Miami. Es que Messi juega con estatuas, no con compañeros. Está rodeado de jugadores que corren como si llevaran bolsas de cemento”, lanzó con dureza el exdelantero sueco, que compartió vestuario con Messi en el FC Barcelona, en declaraciones al medio francés Foot Mercato.

“Este no es el Messi que conozco. Si lo pusieras en un equipo de verdad, iría a por todas. No hay entrenadores, ni estrellas, ni siquiera jugadores que entiendan cómo moverse sin balón”, opinó.

Zlatan, de 43 años, no escatimó en halagos al campeón del mundo con Argentina. “Si estuviera en un equipo de verdad, en cualquier gran equipo, verías al verdadero león. Messi juega solo porque ama el juego, porque todavía puede hacer lo que el 99% de los jugadores no pueden. Pero este no es el Messi que conozco”, sentenció.

Messi: “Dejamos una buena imagen”

El propio Messi, tras la eliminación, habló con DSports y reconoció la diferencia de nivel entre ambos equipos. “PSG es un grandísimo equipo, por algo son los campeones de la Champions”, comentó.

Pese a la goleada, valoró el esfuerzo de Inter Miami, que dirige Javier Mascherano. “Tratamos de hacer lo mejor posible, creo que dejamos una buena imagen a nivel Mundial de Clubes. Competimos. Ya está, se terminó y hay que pensar en lo que viene”, señaló.

