EE.UU. anuncia reapertura al ganado mexicano tras contener brote de gusano barrenador

Este lunes, los gobiernos de México y EE.UU. anunciaron el restablecimiento gradual de la frontera para la importación de ganado mexicano a partir del mes de julio, luego del cierre impuesto por el gobierno estadounidense por temores a la propagación de la epidemia de gusano barrenador, surgida en Centroamérica.

La secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins, escribió en su cuenta de X que ambos gobiernos lograron un avance significativo en la contención de esta plaga, luego de la dispersión de más de 100 millones de moscas estériles semanalmente, con la que lograron detener la propagación del gusano hacia el norte de México, luego de ocho semanas.

“En el USDA estamos comprometidos con frenar el avance del gusano barrenador en México. Hemos logrado avances importantes con nuestros colegas mexicanos en la vigilancia sanitaria, así como en el incremento de la dispersión de moscas estériles. Estas acciones rápidas de la Administración Trump han permitido que hoy podamos anunciar la reapertura escalonada de algunos puertos en la frontera sur para el comercio ganadero”, informó Rollins.

Desde finales del mes de noviembre de 2024, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) restringió las importaciones de ganado mexicano, tras la detección de la plaga en la frontera de ese país con Guatemala, pero levantó la prohibición en febrero tras la implementación de protocolos para evaluar a los animales antes de su exportación.

La medida no funcionó y, tras un “avance inaceptable hacia el norte” del gusano barrenador, la USDA anunció una nueva suspensión a partir del 11 de mayo.

Por parte del gobierno mexicano, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué, dijo que la apertura comenzará el 7 de julio en el puerto fronterizo de Douglas, Arizona debido a su bajo nivel de riesgo sanitario.

Posteriormente se restablecerá la operación en los puertos fronterizos de: Columbus, Nuevo México (14 de julio), Santa Teresa, Nuevo México (21 de julio), Del Río, Texas (18 de agosto) y Laredo, Texas (15 de septiembre), Ambos funcionarios aplaudieron la estrecha cooperación para normalizar el comercio de ganado, aunque alertaron que cada apertura estará sujeta a una evaluación sanitaria posterior para prevenir cualquier riesgo de un nuevo brote.

Además, el USDA informó que esta reapertura estará sujeta a que el gobierno mexicano cumpla con estrictos protocolos sanitarios, por lo que solo podrán importarse bovinos y bisontes nacidos y criados en los estados de la frontera norte de Sonora o Chihuahua, o que hayan sido tratados conforme a los lineamientos sanitarios establecidos para que sean criados en estas entidades.

Mientras que la reanudación de las importaciones por los cruces de Del Río y Laredo está sujeta a la incorporación de los protocolos sanitarios en los estados de Coahuila y Nuevo León, también en la frontera norte.

¿Por qué es peligroso el gusano barrenador?

El gusano barrenador es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que se aloja en el tejido de cualquier animal de sangre caliente, incluido el ser humano. El parásito penetra en la piel y es capaz de causar lesiones potencialmente mortales.

A causa de esta plaga, México dejó de exportar 650 cabezas de ganado con un valor de 700 millones de dólares, de acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

“Está contenido, no se han presentado más casos positivos y se han implementado muchas medidas y protocolos sanitarios, la Senasica ha estado pendiente de que no se transfiera a otros estados. Sin embargo, esto no va ser manera inmediata, será en unos meses cuando se rehabiliten las exportaciones”, señaló Macarena Hernández, directora general del Comecarne.

“Las autoridades sanitarias están atentas. Un animal que fue infectado tiene un periodo de recuperación, el consumidor no debe tener preocupación de que llegue el alimento infectado”, aseguró Ernesto Salazar, Gerente de Estudios Económicos y Comercio del Consejo Mexicano de la Carne.

