Hispana denunció que recibió un café en Starbucks con la palabra “ilegal” escrita en la tapa

Lo que debía ser una simple visita a Starbucks con sus hijas se convirtió en una experiencia dolorosa para Blanca López, una madre hispana que asegura haber recibido un mensaje ofensivo y discriminatorio en su café. El caso lo reportó Univision, que recogió su testimonio y el impacto que tuvo en su familia.

Según explicó López a la Edición Digital del canal, el hecho ocurrió en una tienda Starbucks de Texas, donde recibió su bebida con la palabra “ilegal” escrita en la tapa. Al principio intentó restarle importancia por respeto a sus hijas, pero la insistencia de una de ellas llevó a reaccionar.

“No porque me miren que sea hispana o latina se van a andar escribiendo cosas así. Uno viene a Estados Unidos a trabajar, a sacar a su familia adelante”, dijo.

Lo que más la sorprendió fue descubrir que el mensaje fue escrito, presuntamente, por otra mujer latina, y que además era la encargada del establecimiento.

“Por eso también me indignó más”, explicó a Univision. “Cuando regresé a pedir una explicación, me dijeron que fue la manager, pero que ya no estaba en ese momento. Llamé a la corporación, pero nunca me devolvieron la llamada”.

Blanca relató que volvió al local al día siguiente y le dijeron que estaban esperando la visita del equipo de Starbucks para abordar lo ocurrido. Sin embargo, no recibió ninguna disculpa formal ni respuesta clara sobre las medidas que tomarían.

“Mi hija grande me preguntaba: ¿cómo esa persona sabe si tú eres legal o no? Solo porque te vio hispana te escribió eso”, relató Blanca, visiblemente afectada.

