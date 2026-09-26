“La Casa de los Famosos México 4”: Así van las votaciones previo a la última eliminación

“La Casa de los Famosos México 4” está llegando a su semana final, pero antes hay que saber qué participante será el último eliminado en esta edición. Por lo tanto, te mostraremos cómo marchan las votaciones, a horas de comenzar la última gala para despedir a uno de los habitantes, este 27 de septiembre.

Este viernes, Gema Garoa se convirtió en la cuarta finalista tras ganar el reto de robo de salvación y logró salir de la placa, dejando a cuatro celebridades aún allí: Memo Schutz, Ernesto Laguardi, Ese Pérez y Brianda Deyanara.

¿Cómo van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”?

Nuevamente, la referencia será tomada del portal Vaya Vaya, quienes con sus encuestas a través de la plataforma de Facebook han acertado el resultado en la mayoría de las ocasiones.

Según su más reciente encuesta, Ese Pérez continúa punteando en las votaciones con un 33% del apoyo del público, seguido por Ernesto Laguardia y Memo Schutz, quienes están igualados en las votaciones con un 23%.

Mientras que Brianda no alza la guardia y se mantiene como la menos apoyada, contando con un 21% de los votos a su favor.

Memo Schutz cree que se irá a casa este domingo

Al acercarse la gala de eliminación, los habitantes comienzan a ponerse un poco más nerviosos y ansiosos por conocer la decisión del público. Incluso, algunos muestran poco optimismo de cara a llegar a la semana decisiva, como es el caso de Memo Schutz.

El periodista deportivo cree que será el eliminado porque, según una teoría que le planteó a Ese Pérez: “Tres Tulúms contra un Malibú (Memo). Hasta donde se pudo Ese, se quedó en Tulum”, comentó.

Lo cierto es que falta muy poco para conocer a todos los finalistas de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” y con tu voto en la plataforma web de “La Casa de los Famosos México” puedes ser determinante en el desenlace de las votaciones.

Sigue leyendo: