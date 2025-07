Julio César Chávez revela lo sencillo que era enamorar a actrices de televisión

El legendario boxeador mexicano y múltiple campeón mundial, Julio César Chávez, se convirtió en su juventud en uno de los hombres más queridos de todo México y especialmente en uno de los más deseados por las mujeres; este hecho lo aprovechó muy bien y se caracterizó por tener varias relaciones a lo largo de su vida, especialmente con algunas mujeres de la televisión que deseaban poder ser novias del pugilista.

Durante una reciente entrevista ofrecida para Paul Chavira, el peleador azteca reconoció que era muy sencillo poder enamorar a las mujeres que le gustaban dentro de la televisión, especialmente para todas las que formaban parte de la cadena Televisa; esto al considerar que para su juventud no estaba tan feo y la popularidad que poseía junto con el gran físico de boxeador le eran suficientes para poder conseguir las citas que deseaba.

“Era fácil y a la vez difícil. Era fácil porque en ese momento no estaba tan feo como ahora. Si ves fotos mías cuando era joven, aparte de que era boxeador, era güerito, simpático y todo. No voy a decir nombres, imagínate, era de Televisa”, expresó el peleador azteca en sus declaraciones.

Julio César Chávez también detalló que durante su carrera muchas personalidades de la industria musical y deportiva hacían lo imposible para poder ver sus combates y tener momentos para compartir con él; entre esos detalló que el cantante Juan Gabriel fue uno de los que siempre mostró su admiración por el trabajo que realizaba dentro del ring.

Julio César Chávez. Crédito: Roberto Armenta | AP

“Iban todos los artistas y deportistas en ese entonces, un día Juan Gabriel me encontré con Juan Gabriel en Las Vegas y me tomó las manos para decirme ‘Qué guapo estás, te deseo mucha suerte’; tuve la dicha y el orgullo de contar con la presencia de todas las mayores personalidades en ese entonces. En ese entonces una entrada costaba $500 dólares, lo máximo era de $2000 dólares”, destacó.

Momento con Maradona

El boxeador mexicano también mencionó la relación que mantuvo con el legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona, a quien afirmó que no le caía muy bien hasta que lo conoció y descubrió la calidad de persona que era; después de ese momento sostuvo que sintió gran respeto hacia su persona.

“No tomé con él ni nada de eso, lo conocí en Culiacán, de verdad que me quedó sorprendido con Maradona porque no me caía bien; me invitó varias veces a su programa y nunca quise ir, pero cuando lo conocí personalmente se lo dije en su cara porque tenía una mala percepción de él y posterior a eso me desarmó por su calidad de persona”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Julio César Chávez sobre el combate de su hijo: “No perdió la pelea, la regaló”

–Jake Paul venció a Julio César Chávez Jr. y sigue ganando terreno en el boxeo

–Dinamita Márquez: “Le pasaría algo catastrófico al boxeo si Chávez Jr. pierde”