Ratifican triunfo de Mamdani con 56% en las primarias; bodegueros rechazan su plan de “mercados populares” en Nueva York

Zohran Mamdani ganó las primarias del Partido Demócrata a la alcaldía de Nueva York con 56% de los votos, mucho más del mínimo (50%) requerido, confirmó hoy la Junta Electoral de la Ciudad, tras tres rondas de conteo en el complejo sistema por orden de preferencia.

En un lejano lugar se ubicó el ex gobernador Andrew Cuomo (44%), quien según allegados insistiría en competir en los comicios del 4 de noviembre, ahora como candidato independiente. Misma opción que ha anunciado el actual alcalde Eric Adams.

Desde que todos los candidatos reconocieron el triunfo de Mamdani la noche del 24 de junio, sin sorpresa los partidarios y críticos del auto llamado “socialista demócrata” han tenido reacciones de celebración y preocupación, incluyendo amenazas de recortes de fondos desde la Casa Blanca.

Uno de los últimos grupos en manifestarse en contra de Mandani fue Bodegas Unidas de América (UBA), que teme que su plan de “mercados populares” afecte dramáticamente sus negocios, que funcionan mayormente en sectores de clase media y baja.

Ayer UBA acusó a Mamdani de haber mentido para ganar las primarias demócratas con su propuesta de supermercados administrados por la alcaldía, promesa que creen es irrealizable, además de calificarla como “competencia desleal” para sus negocios que, recordaron, emplean a muchos inmigrantes.

En una rueda de prensa UBA estuvo representada por su presidente Radhames Rodríguez y su portavoz y también empresario Fernando Mateo, junto al millonario John Catsimatidis, dueño de la cadena de supermercados Gristedes.

Rodríguez dijo a la agencia EFE que hay unas 25,000 bodegas en la ciudad y que el 60% están en manos de latinos que se verían perjudicados en caso de hacerse realidad la propuesta de Mamdani.

“Todo el mundo ama eso (los supermercados gratis), pero eso no se puede hacer, no es real, no permitiremos que ocurra y el gobierno de la ciudad no permitirá que eso ocurra”, afirmó enérgico el dominicano Mateo, quien en 2021 compitió en las primarias republicanas a la alcaldía. “Éste no es un país comunista, es un país capitalista”.

Mamdani ha propuesto crear supermercados públicos con productos subvencionados por el gobierno municipal, que así costarían menos. Pero los bodegueros opinan que para ello tendría que gastar dinero de los contribuyentes y recordaron que ellos ya pagan miles de dólares en impuestos y alquileres, y se oponen a que sean usados para competir contra sus propios negocios.

Catsimatidis, empresario republicano que también aspiró a la alcaldía de Nueva York en 2013, afirmó ayer que “No creemos en socialistas, la ciudad de Nueva York no cree en socialistas, eso es basura”. Ya antes había dicho que si Mamdani gana las elecciones en noviembre cerrará o venderá su cadena de 17 supermercados fundada en el año 1888.