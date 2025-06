Eric Adams arranca campaña como independiente para ser reelegido alcalde de NYC

El juego ya arrancó. Con Zohran Mamdani a la espera de que autoridades electorales confirmen su victoria en las primarias por el partido demócrata, y Curtis Sliwa listo para dar la pelea por el ala Republicana, este jueves el alcalde Eric Adams saltó oficialmente al ruedo, en busca de su reelección, lo que consolida el ring político que los neoyorquinos verán de cara a los comicios generales del 4 de noviembre en busca de la Alcaldía de la Gran Manzana.

Ahora solo falta saber si el exgobernador Andrew Cuomo, derrotado en las urnas primarias, abandonará sus aspiraciones o se suma a la intensa batalla que desde ya se vaticina en la lucha para dirigir los destinos de la Ciudad de Nueva York, a partir del 1 de enero próximo.

Y a pesar de que el actual mandatario local tiene la popularidad por el piso, según la última encuesta de la Universidad Quinnipiac, que reveló que solo el 20% de los votantes neoyorquinos aprueba la gestión de Adams como alcalde, mientras que el 67% la rechaza, acompañado de líderes religiosos de diferentes credos, el burgomaestre lanzó su campaña como candidato independiente con la ilusión de continuar cuatro años más en el cargo.

Adams hizo el anuncio, con bombos y platillos, en las escalinatas de la Alcaldía, en una conferencia repleta de simpatizantes que llenaron el lugar con vítores y arengas, donde pedían “cuatro años más, cuatro años más”, y donde líderes políticos que solían apoyarlo, brillaron por su ausencia.

“Lucharé por los neoyorquinos comunes y corrientes que solo quieren que su ciudad funcione para ellos”, dijo el actual alcalde, quien en varios momentos de su presentación hizo referencias a Dios y recalcó que “si Dios quiere”, él seguirá en el cargo, insistiendo en que es la mejor opción para la Gran Manzana.

Con una enorme sonrisa y lleno de optimismo, que contrasta con los abucheos que le lanzan sus rivales políticos y votantes inconformes, incluso algunos que estuvieron presentes a las afueras de la Alcaldía, quienes lo llamaban “corrupto” y delincuente”, debido a los problemas legales que enfrentó el año pasado hasta que el gobierno federal le quitó los cargos, Adams se mostró confiado en que saldrá victorioso en las elecciones generales.

Eric Adams arranca campaña como independiente. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

El político presumió además el que será su lema de su campaña y pidió a los neoyorquinos que se sumen a su plan y lo apoyen en las urnas con votos. “Eric cumple, nunca se rinde: Únete a Eric en su visión de una ciudad más segura, más fuerte y más equitativa para todos los neoyorquinos”, mencionó con su eslogan, al tiempo que recalcó que hay una campaña injusta en su contra.

“Hay críticos que dedican más tiempo a atacar que a lograr resultados. Ellos tienen un historial de tuits, yo tengo un historial en las calles, un historial de resultados”, dijo el hoy candidato a la reelección, quien en las elecciones generales del 2021 se alzó con la Alcaldía con 753,801 votos que representaron el 67%, mientras que su contrincante, el republicano Curtis Sliwa, con quien se medirá de nuevo en noviembre, obtuvo el 27.8% de apoyo con 312,385.

Tras hacer una oración y agradecer a los más de 300 simpatizantes que se agolparon en la Alcaldía para manifestarle su apoyo, Adams aprovechó para arremeter contra su principal rival en noviembre, Zohran Mamdani.

“Esta es una elección entre un candidato obrero y uno que viene de cuna de oro. A mí no me interesan los eslóganes, me interesan las soluciones. No trabajo con intereses especiales, trabajo para la gente”, dijo Adams, quien como parte de su campaña ha promulgado la lucha contra los ataques de odio a comunidades como la judía.

“Lo que Nueva York merece es un alcalde que se enorgullezca de su trayectoria, no uno que se haya presentado a la sombra de su historial, o uno que no tenga historial. Nos merecemos un alcalde que siga reduciendo la delincuencia, apoye a nuestra policía, combata el antisemitismo y defensa a la clase trabajadora neoyorquina“, agregó el mandatario.

El burgomaestre, a quien votantes como Jacinto Miguel, quien formaba parte de los detractores que le gritaban desde afuera, critican por incumplir promesas, haber promovido aumentos en las rentas y haberse amangualado con Trump para poner en riesgo normas de Nueva York como Ciudad Santuario, hizo caso omiso y dijo que en su nuevo mandato terminará lo que empezó.

Eric Adams arranca campaña como independiente. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Adams prometió seguir reduciendo la delincuencia, lo que respalda con cifras, lanzar una iniciativa de salud mental, combatir los delitos de calidad de vida, impulsar la formación profesional, construir más unidades de vivienda asequible y para ello dijo que su campaña “será la campaña política más interesante en la historia de la ciudad”.

Analistas políticos como Lucía Gómez anticipan que el camino para que Adams pueda conseguir su objetivo está cuesta arriba, aunque advierten que en política no hay nada escrito. Sin embargo afirma que el panorama pudiera empeorarse para el Alcalde si Cuomo decide continuar en el ring.

“Creo que Cuomo se irá de la contienda pero sí continúa, eso sería algo muy negativo para los intereses de Eric Adams porque el voto de Cuomo se dividiría y creo que eso al final le convendría a Mamdani quien seguirá fortaleciendo su campaña”, dijo la experta.

Tras el lanzamiento de la campaña de Adams, Mamdani criticó que el burgomaestre insista en competir cuando sus acciones lo desacreditan por completo, pero recalcó que haga lo que haga, los votantes no lo apoyarán mayoritariamente en las urnas porque sienten en carne propia los efectos de “su mala administración”.

Protestas contra Eric Adams tras anuncio de campaña por la reelección. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Cuando lanzamos esta campaña, lo hicimos para derrotar el segundo mandato de Eric Adams. Los neoyorquinos se han visto asfixiados por una crisis del costo de la vida y este alcalde ha aprovechado casi cualquier oportunidad para exacerbarla, a la vez que se alía con Donald Trump para destrozar nuestra ciudad”, dijo el candidato con el boleto de la nominación demócrata, advirtiendo que la Ciudad quiere una alternativa nueva que él representa.

“Desde el 23 de octubre, he hecho campaña con la promesa de poner fin a esta era de corrupción, incompetencia y traición a la clase trabajadora neoyorquina”, dijo el asambleísta de 33 años. “Hoy no es diferente. Tal como lo dejaron claro los votantes el martes, lo volverán a hacer en noviembre: elegirán una ciudad que puedan costear y pondrán fin a la política y a los políticos del pasado”.

Berenice García, quien declaró no solo su apoyo hacia Adams en busca de su reelección sino quien también aseguró admirar al Alcalde por sus valores religiosos, confesó que votará por él y dijo que ni Cuomo ni Mamdani son buenas opciones para la Gran Manzana.

“A Adams lo llaman corrupto solo por haber aceptado una silla en clase ejecutiva en un avión. Eso no es un crimen. Y en cambio ayudó a bajar el crimen en la ciudad, ayudó a los migrantes recién llegados, ayudó a las despensas de comida y ayudó a mejorar zonas como la Roosevelt, donde yo vivo. Tiene que haber seguridad ahí”, dijo la dominicana. “En cambio Mamdani, aunque tiene buenas ideas es muy joven y no tiene experiencia y Cuomo es un viejito arrogante que no hizo nada por los latinos”.

Eric Adams arranca campaña como independiente. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

José Mendieta, quien trabaja en una bodega en el Alto Manhattan también mostró su respaldo a Adams y aseguró que teme que otro Alcalde pueda echar por la borda los avances en materia de seguridad.

“Adams ha sido el único que ha apoyado a los bodegueros y pequeños negocios con cámaras y más policías y me preocupa que si llega otro todo vuelva a ponerse como cuando estaba De Blasio”, dijo el mexicano.