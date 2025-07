Rosie O’Donnell critica duramente la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

La actriz y comediante Rosie O’Donnell se fue con todo contra la fastuosa boda del magnate Jeff Bezos y la presentadora Lauren Sánchez. Fue en la red social Substack, donde soltó todo su arsenal con palabras que ardieron más que el sol de Venecia, lugar del enlace.

“Me revolvió el estómago ver a todos estos multimillonarios reuniéndose en el exceso, haciendo un espectáculo de ello“, escribió O´Donnell, claramente indignada por el derroche y la parafernalia alrededor del evento.

Pero ahí no paró. O’Donnell arremetió directamente contra Bezos, el fundador de Amazon, señalándolo como alguien que trata a sus empleados con desdén y lo acusó de haber vendido su alma.

“Bezos fue criado por una madre soltera. Sabe exactamente lo que hace. Al igual que sus invitados, posando para las fotos, olvidándose de sí mismos, con sus trajes de diseñador, listos para una portada de Vogue”, lanzó sin contemplaciones.

Y como si eso no fuera suficiente, también se fue contra Lauren Sánchez. Acompañó su crítica con dos imágenes: una de Sánchez en su juventud y otra actual, después, según O’Donnell, de varias cirugías estéticas.

“Y su falsa esposa robot femenina, que se ve así, ¿por qué la elegiría después de la sal de la tierra que fue Mackenzie?”, cuestionó, haciendo referencia a la exesposa de Bezos, Mackenzie Scott, escritora y reconocida filántropa.

Rosie fue más allá y pintó a Bezos como una figura casi diabólica.

“El diablo le sonríe a todas sus conquistas”, escribió, dando a entender que la fortuna y el poder del empresario están lejos de ser admirables.

Lo que más parece molestarle a la estrella de la cinta ‘A League of Their Own’ no es solo la boda en sí, sino lo que representa.

“Nos hemos vuelto insensibles a los excesos. Hemos aprendido a tolerarlos. Un culto a las celebridades carente de humanidad”, concluyó con tono sombrío y crítico, dejando en claro que, mientras el mundo enfrenta desigualdades profundas, los millonarios siguen celebrando como si vivieran en otro planeta.

Desliza

Sigue leyendo: