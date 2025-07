Fans de Bad Bunny que acudirán a Residencia en Puerto Rico: reguetonero ha cambiado cómo el mundo percibe ser puertorriqueño

Nueva York – Fanáticos del exponente de música urbana Bad Bunny se expresaron confiados en que la Residencia “No me quiero ir de aquí” del artista en Puerto Rico levantará el orgullo boricua una vez más y celebrará de manera extraordinaria la cultura de la isla al tiempo que expondrá las problemáticas sociales contra las que batallan a diario sus habitantes.

Como parte de una serie especial sobre el impacto económico y social de la serie de 30 conciertos en la isla que inicia la próxima semana, este rotativo buscó a seguidores del ídolo puertorriqueño, dentro y fuera de la isla, para conocer su sentir sobre el alcance de la apuesta del “Conejo Malo” y lo que esperan del espectáculo.

Los seguidores consultados por El Diario coincidieron en que Bad Bunny ha logrado que los boricuas abracen su puertorriqueñidad en ocasiones opacada e intervenida por problemas sistémicos como el colonialismo, los desplazamientos y la corrupción.

Los fans además resaltaron el activismo del artista para mostrar a otras comunidades y al mundo entero que Puerto Rico es mucho más que sol, playa y fiesta.

En ese contexto, muchos comparten el sentir de que Bad Bunny es un “genio” del mercadeo y las comunicaciones, y que este proyecto es evidencia de esas destrezas.

La Residencia de Bad Bunny inicia el 11 de julio y finaliza el 14 de septiembre. Las primeras nueve funciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el “Choliseo”, fueron reservadas para locales o boricuas residentes en isla a tono con el discurso del intérprete en pro de lo local y en denuncia de problemas como la gentrificación.

A continuación un desglose del perfil y las respuestas que recibimos de los admiradores del cantante:

Yarelis Rivera

42 años

Aguadilla, Puerto Rico

Puertorriqueña

Comunicadora

Yarelis Rivera. Foto: cortesía

El Diario: ¿Cuándo y por qué decidiste asistir a la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico?

“Mi interés por asistir a la Residencia surgió tan pronto supe del evento. Sin embargo, mi intención inicial en conseguir boletos se limitaba a registrarme para la venta digital. Sabía que la posibilidad de conseguir taquillas así sería baja considerando cuán rápido se habían vendido otros conciertos de Bad Bunny. Fue el acercamiento, insistencia, manipulación y ‘llantén’ de mi hermana (quien vive en Florida) lo que hizo que me movilizara a gestionar la búsqueda física de los “QR codes” distribuidos en distintas partes de la isla. Mi hermana y yo compartimos el gusto por Bad Bunny al punto de haber ido juntas a verlo a Texas, así que ir a un evento en Puerto Rico era una experiencia importante para tener con ella.

El Diario: ¿Qué esperas del concierto?

Espero que el concierto sea una celebración masiva de nuestro folclor, nuestra cultura y el despertar social y político de muchas personas (no solamente jóvenes). A nivel técnico, espero ver un montaje comparable con el de artistas internacionales que muchas veces no incluyen a Puerto Rico en sus giras.

El Diario: ¿Qué representa Bad Bunny como artista para ti?

Bad Bunny es la continuación de lo que otros exponentes han iniciado y continúan promoviendo a nivel de puertorriqueñidad y reclamos sociales, crítica y lucha política. Lo que pasa es que Bad Bunny ha desarrollado un andamiaje mediático incomparable con lo que estamos acostumbrados a ver.

El Diario: ¿Cómo Bad Bunny ha redefinido lo que es ser puertorriqueño?

El alcance de Bad Bunny, con su maquinaria de comunicación, mercadeo y relaciones públicas, ha exaltado una puertorriqueñidad que se vive todos los días y que quizás estaba invisibilizada en medio de la crisis; un historial social atropellado, un pueblo desmoralizado. Ahora, toca darle continuidad a lo que la música y el mensaje de Bad Bunny han vuelto a despertar en el pueblo.

El Diario: ¿Cómo te hace sentir que Bad Bunny haya decidido hacer su Residencia en Puerto Rico?

¡No esperaba algo de esta magnitud! La alegría por recibir a Bad Bunny en Puerto Rico para su Residencia es contagiosa. Reconozco que, habiendo comprado los boletos con tanta anticipación, a veces se me olvida el evento, y, de repente, surge el tema entre amistades y con mi familia, y se revive esa emoción de ir pronto al concierto. Bad Bunny se está preparando para su presentación en la isla, pero la producción de cada fanática que va para la residencia también es real.

El Diario: ¿Cómo piensas que la cadena de conciertos ayudará a que más personas conozcan sobre la isla, su cultura, así como sus retos económicos y sociales?

La figura de Bad Bunny viene haciendo sonar a Puerto Rico hace unos años. La serie ha generado un interés mundial aún mayor por Puerto Rico, dado que los conciertos serán en la isla solamente. Por ejemplo, estoy segura que, a través de esta Residencia, mucha gente ha conocido dónde queda Puerto Rico en el mapa…Ojalá quienes viajen a los conciertos investiguen detalles sobre Puerto Rico, y que su visita no se limite a comprar un pasaje por San Juan, ir al Choli (Choliseo), dar una vuelta por El Morro y beber hasta perder el conocimiento; que vengan a la isla a tener una experiencia turística, gastronómica, social y cultural que les impacte y les haga regresar.

El Diario: ¿Hay algo que no te guste de Bad Bunny o que creas que deba dejar atrás o cambiar en términos de su discurso, su estilo y su oferta musical?

Preferiría que los temas tuvieran menos carga sexual y cosificación femenina. Quisiera que su lenguaje no fuera tan explícito. A nivel musical, el disco pudo tener mejor mezcla para el balance y una masterización que distinga mejor el sonido de cada instrumento. Creo que también hay exponentes locales con un bagaje cultural y musical mayor a los que aparecen en la producción. Me parece que el disco falla un poco en hacerle justicia a la calidad musical en cuanto al resultado de grabación y la nitidez del sonido.

Mirelis Rivera (hermana de Yarelis)

39 años

Destin, Florida

Puertorriqueña

Doctora en terapia física

Las hermanas Yarelis y Mirelis Rivera. Foto: cortesía

¿Cuándo y por qué decidiste asistir a la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico?

Vi el anuncio de la Residencia por su página de Instagram. De inmediato, le dije a mi hermana para ponernos de acuerdo y saber si ella tendría la disponibilidad de poder hacer las filas para buscar los boletos en alguna de las diferentes zonas de encuentro del área oeste. Decidí que quería ir a este concierto porque, estando ya 10 años viviendo fuera de Puerto Rico, el último álbum me tocó la fibra del corazón con sus letras llenas de tantos sentimientos. Quiero vivir en persona las diferentes emociones que me hizo y hace sentir este disco: melancolía, entusiasmo, orgullo y, sobre todo, alegría de ser puertorriqueña. Quiero vivir esa experiencia con la gente que amo y con los míos.

¿Qué esperas del concierto?

De este concierto espero un mar de sensaciones. Quiero bailar, cantar, reír, llorar, gritar. Tener una memoria de un disfrute inmenso. Espero un despliegue de arte urbano de que me deje queriendo revivir todo otra vez cuando se acabe.

¿Cómo Bad Bunny ha redefinido lo que es ser puertorriqueño?

Bad Bunny ha definido al boricua como un ser complejo, pero sencillo a la vez. Desde la complejidad de sus raíces afrocaribeñas que él refleja en la música hasta lo sencillo de tomar café en una taza que era para guardar mantequilla. Para mí, refleja los diferentes matices de nuestra cultura y nos recuerda lo especiales que somos en el mundo.

¿Cómo te hace sentir que Bad Bunny haya decidido hacer su Residencia en Puerto Rico?

Me hace sentir especial y exclusiva entre TANTOS otros lugares del mundo.

¿Cómo piensas que la cadena de conciertos ayudará a que más personas conozcan sobre la isla, su cultura, así como sus retos económicos y sociales?

Esta Residencia abre el camino a conocer situaciones de Puerto Rico que solo los locales y lo que nos fuimos como yo, conocemos. Eso de que tenemos trabajo, pero no progreso ni económico ni social; es complicado entender si no lo has vivido. Pero una cosa lleva a la otra. Este disco despierta el cariño por P.R., su cultura y tradiciones, y esto puede crear un lazo afectivo entre quienes se encariñen por P.R. sin siquiera haber nacido allí. Y lo que se quiere, se cuida y se protege.

¿Hay algo que no te guste de Bad Bunny o que creas que deba dejar atrás o cambiar en términos de su discurso, su estilo y su oferta musical?

Hasta el momento, no tengo nada que decir que Bad Bunny debe cambiar. De igual manera, cada cual tiene su estilo, y yo, al igual que él, tengo derecho a irme o quedarme. Prefiero una persona auténtica a una que sigue la corriente.

Harold Muñiz

27 años

San Diego, CA

Puertorriqueño

Repostero

Harold Muñiz. Foto: cortesía

¿Cuándo y por qué decidiste asistir a la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico?

Tan pronto se anunció la Residencia, comencé a buscar cómo y cuándo ir. Decidí ir porque me parece una experiencia imperdible. Sé que me arrepentiría toda la vida si no lograba atender una función.

¿Qué esperas del concierto?

Más que nada, espero una celebración de Puerto Rico, su cultura, y sus ritmos. Yo sé que Benito y su equipo van a hacer que cada función sea una experiencia inolvidable.

¿Qué representa Bad Bunny como artista para ti?

Bad Bunny para mí, más que ser reguetonero, trapero, o estrella de la música popular, es un artista con “A” mayúscula. Es de los mejores cantautores/cuentistas que han salido de Puerto Rico, y definitivamente, el mejor en el género urbano. Lo ha demostrado repetidamente en canciones como “RLNDT”, “Maldita Pobreza”, “Un Coco”, y “Lo Que Le Pasó a Hawaii”. Siempre ha experimentado con su sonido, y ha incorporado elementos musicales que muy pocos artistas urbanos se atreverían a incorporar a su música. Fuera de su habilidad trovadora, desarrolla cada disco como una experiencia conceptual y completa, desde la música hasta su vestimenta.

¿Cómo Bad Bunny ha redefinido lo que es ser puertorriqueño?

Bad Bunny no ha redefinido lo que es ser puertorriqueño, solo lo ha destacado ante el mundo.

¿Cómo te hace sentir que Bad Bunny haya decidido hacer su Residencia en Puerto Rico?

Me alegra mucho porque la gente va a tener más oportunidades de atender una función, en especial los residentes de la isla. Quizás otros artistas ven ese apoyo y deciden tener más conciertos en Puerto Rico.

¿Cómo piensas que la cadena de conciertos ayudará a que más personas conozcan sobre la isla, su cultura, así como sus retos económicos y sociales?

Creo que, gracias a los conciertos y a la temática social del disco, los turistas se verán obligados a reconocer la lucha del puertorriqueño contra las circunstancias económicas, sociales y políticas en la isla. Aprenderán que Puerto Rico no es solo un destino turístico tropical para ir a la playa, tomar y bailar. Confío en que aprovecharán la oportunidad para aprender sobre la cultura e historia de la isla, y que se llevarán esos aprendizajes de regreso a sus hogares.

¿Hay algo que no te guste de Bad Bunny o que creas que deba dejar atrás o cambiar en términos de su discurso, su estilo y su oferta musical?

Para nada. Creo que ha hecho un excelente trabajo como artista y espero que su arte siga evolucionando de una manera que sea natural para él.

Paloma Muñiz (pareja de Harold)

26 años

San Diego, CA

Mexicana/Chicana

Coordinadora de Logística

Paloma Muñiz. Foto: cortesía

¿Cuándo y por qué decidiste asistir a la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico?

En cuanto me enteré, decidí ir porque es una experiencia única poder vivir y gozar el álbum en su hogar.

¿Qué esperas del concierto?

Espero un creativo y divertido homenaje a la isla, su gente, su música, y sus raíces. Espero un concierto lleno de alma y orgullo boricua.

¿Qué representa Bad Bunny como artista para ti?

Bad Bunny es un artista revolucionario que ha transformado la industria musical. Con su estilo único y sin miedo a experimentar, ha roto barreras entre géneros, fusionando reguetón con sonidos inesperados. Su música es una celebración de la cultura boricua y latina, pero con un toque universal que resuena en todo el mundo. Más que un intérprete, es un creador visionario que usa su plataforma para empoderar. Benito construye experiencias donde la música, la identidad y la libertad se encuentran.

¿Cómo Bad Bunny ha redefinido lo que es ser puertorriqueño?

Al contrario, Bad Bunny ha cambiado cómo el mundo percibe lo que es ser puertorriqueño. Y lo más importante: le ha dado a los puertorriqueños el permiso de ser exactamente quienes son, sin tener que elegir entre la isla y la diáspora, entre la tradición y la modernidad.

¿Cómo te hace sentir que Bad Bunny haya decidido hacer su Residencia en Puerto Rico?

Me emociona que haya decidido hacer su Residencia en Puerto Rico, retribuyendo, juntando a su comunidad y dándose la oportunidad de reconectarse consigo mismo, con sus raíces, con su familia y con su gente.

¿Cómo piensas que la cadena de conciertos ayudará a que más personas conozcan sobre la isla, su cultura, así como sus retos económicos y sociales?

Yo pienso que la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico es más que una cadena de conciertos; es una inmersión total en el ADN puertorriqueño. Los fans saldrán sabiendo que Puerto Rico no es solo “playa y pobreza”, es complejidad con ritmo. Y que sus retos no son fracasos, sino consecuencias de historias no contadas que ahora Benito amplifica.

¿Hay algo que no te guste de Bad Bunny o que creas que deba dejar atrás o cambiar en términos de su discurso, su estilo y su oferta musical?

¡Imposible! Su autenticidad radical y su valentía para mostrarse tal cual es, a través de su arte, su música y hasta sus silencios, son justo lo que hace únicos sus sonidos.

Roselly Traverso Vázquez

43 años

Guaynabo, Puerto Rico

Puertorriqueña

Gerente de Controles Internos de Tecnología

Roselly Traverso Vázquez. Foto: cortesía

¿Cuándo y por qué decidiste asistir a la Residencia de Bad Bunny en Puerto

Rico?

Cuando anunció la Residencia, mi suegra y yo estuvimos hablando de que sería un evento único del cual nos gustaría participar aunque ninguna de las dos se considera fan de Bad Bunny.

¿Qué esperas del concierto?

Espero que sea una celebración a nuestra cultura y tradiciones.

¿Qué representa Bad Bunny como artista para ti?

Considero que es un genio de mercadeo, su estrategia es súper efectiva.

¿Cómo Bad Bunny ha redefinido lo que es ser puertorriqueño?

Ha reforzado el que nos debemos sentir orgullosos de dónde venimos, nuestra humildad y sentido de comunidad. Debemos celebrar nuestra cultura.

¿Cómo te hace sentir que Bad Bunny haya decidido hacer su Residencia en Puerto Rico?

Me llena de orgullo porque estoy segura que podía realizarlo de otra manera y decidió hacer brillar a su isla. Está diciendo: “No solo digo que me siento orgulloso, voy a demostrar que lo estoy y quiero que todos conozcan y entiendan”.

¿Cómo piensas que la cadena de conciertos ayudará a que más personas conozcan sobre la isla, su cultura, así como sus retos económicos y sociales?

Las personas van a poder conocernos más allá de lo que se reporta en la prensa o en las redes sociales. Van a poder experimentar nuestra comida, nuestra calidez, nuestra isla diversa, donde tenemos playa, bosques y campos. Eso les va a permitir ver no solo las cosas bonitas, sino también experimentar los retos que tenemos en cuanto a la energía eléctrica, carreteras, y cómo afecta nuestro diario vivir.

¿Hay algo que no te guste de Bad Bunny o que creas que deba dejar atrás o cambiar en términos de su discurso, su estilo y su oferta musical?

Nunca me he considerado una fan de él porque su voz no me gusta y las letras de sus canciones no me llamaban la atención. Pienso que puede llevar sus mensajes de otra manera sin palabras tan crudas (aunque eso es subjetivo para cada persona).

Andrea S. Mendoza Báez

35 años

Bayamón, Puerto Rico

Puertorriqueña

Contable

Andrea S. Mendoza Báez. Foto: cortesía

¿Cuándo y por qué decidiste asistir a la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico?

Nunca lo he visto y quería ir a verlo.

¿Qué esperas del concierto?

La Residencia en el lugar de donde es él, no tengo conocimiento de algún artista de P.R. que haya logrado algo así, tantas funciones y mucho turismo.

¿Qué representa Bad Bunny como artista para ti?

La cultura puertorriqueña.

¿Cómo Bad Bunny ha redefinido lo que es ser puertorriqueño?

Ha resaltado la cultura puertorriqueña.

¿Cómo te hace sentir que Bad Bunny haya decidido hacer su Residencia en Puerto Rico?

Resaltar lo bueno de Puerto Rico e impactar positivamente a P.R.

¿Cómo piensas que la cadena de conciertos ayudará a que más personas conozcan sobre la isla, su cultura, así como sus retos económicos y sociales?

La Residencia traerá muchos turistas. Espero que resaltemos las cosas positivas de la isla.

¿Hay algo que no te guste de Bad Bunny o que creas que deba dejar atrás o cambiar en términos de su discurso, su estilo y su oferta musical?

A veces no me encanta la letra.

Genesis M. Figueroa Cruz

28 años

San Juan, Puerto Rico

Puertorriqueña

Analista de Riesgo

Genesis M. Figueroa Cruz. Foto: cortesía

¿Cuándo y por qué decidiste asistir a la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico?

Decidí asistir luego de escuchar el nuevo álbum de Bad Bunny que está titulado: “DeBÍ TiRAR MáS FOTos”. Me hizo recordar cuando estaba en la escuela y me estaban enseñando en la clase de Estudios Sociales sobre lo que le pasó a Hawaii, cuando nos dijeron que el cuerpo de Eugenio María de Hostos aún permanece en República Dominicana hasta que Puerto Rico sea libre e independiente; lo rico de nuestra cultura, nuestra identidad que está siendo nublada por todo lo que está ocurriendo en el país y en Estados Unidos. Me recordó lo rico de la bomba y la plena, lo que era ir a casa de abuela, estar en familia y ver, otra vez, todas esas fotos viejas que no sacamos del baúl hace tiempo para recordar como éramos. Siento que hace falta utilizar la música para enseñarnos a mirar más allá, este álbum hace el llamado a los jóvenes que serán las personas del mañana.

¿Qué esperas del concierto?

Espero un derroche de cultura puertorriqueña que nos recuerden que nuestras raíces y nuestra historia son fascinantes. Espero diversión, pasión y entretenimiento… Espero que el mensaje quede en la mente de los jóvenes puertorriqueños para hacer un cambio en el país. Asimismo quisiera que quedara en la mente de nuestros funcionarios de gobierno. Espero que después de esta Residencia a todo puertorriqueño no se le olvide nuestra historia pasada; la historia de Hawaii, para no tener que repetirla.

¿Qué representa Bad Bunny como artista para ti?

Siento que es un artista que, a pesar de comenzar su carrera en el trap/reguetón, que se destaca por su lenguaje particular, y quizás no es del agrado al hablar de temas como las drogas, el sexo, la prostitución, etc., ha sido uno que desde el día uno lo ves en las protestas que hacen los propios puertorriqueños para luchar contra las situaciones que enfrentamos todos los días con el gobierno de P.R. Bad Bunny siempre menciona el orgullo que tiene de ser puertorriqueño, ha creado la organización llamada “Good Bunny”, que opera desde el 2018 y que tiene como propósito impulsar en los niños el deporte, la música y las artes, lo que ha creado un gran impacto en muchas comunidades, ha utilizado su voz y su fama para llevar un mensaje al mundo acerca de todo lo que ocurre en P.R. Nos quiere recordar la fuerza que tenemos como pueblo, como país, como isla, como boricuas”

¿Cómo Bad Bunny ha redefinido lo que es ser puertorriqueño?

Lo hizo al recordarnos nuestras tradiciones, nuestra música, nuestra historia (que muchas veces se nos olvida); que el boricua es auténtico, internacional, diverso, pasional, festivo, y que tenemos una cultura rica en todos los aspectos. Me recordó que a cualquier país que llegue me debo sentir orgullosa de ser parte de nuestra isla.

¿Cómo te hace sentir que Bad Bunny haya decidido hacer su Residencia en Puerto Rico?

Que todavía hay oportunidad de seguir llevando el mensaje de seguir luchando como el jibarito que no quiere irse.

¿Cómo piensas que la cadena de conciertos ayudará a que más personas conozcan sobre la isla, su cultura, así como sus retos económicos y sociales?

Bad Bunny está de alguna manera alzando su voz para que los puertorriqueños escuchemos y lo ayudemos a seguir transmitiendo el mensaje; no olvidar lo que somos y siempre seremos, seguir cuidando de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Económicamente, hará un gran impulso a la economía de PR y traerá muchos turistas a la isla, lo que impulsará el turismo local y los expondrá a nuestra cultura, música, gastronomía, historia e identidad.

¿Hay algo que no te guste de Bad Bunny o que creas que deba dejar atrás o cambiar en términos de su discurso, su estilo y su oferta musical?

Siento que no, está siendo versátil. Ha sido fiel a su género reguetón/trap, pero añadiendo cosas nuevas, estilos nuevos. Nunca se ha quedado en lo mismo.

Taylor Francis

34 años

Brooklyn, Nueva York

Estadounidense mestiza (blanca y negra). Culturalmente, dice estar más conectada en muchos sentidos con la comunidad hispana

Directora Creativa Asociada en WALO (Dallas, Texas)

Taylor Francis. Foto: cortesía

¿Cuándo y por qué decidiste asistir a la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico?

Cuando mi amiga me llamó por FaceTime para decirme que habían salido las listas para comprar entradas, lo decidimos en ese mismo momento y que ya resolveríamos la logística más tarde. En cuanto al por qué, ambas pensamos que sería muy divertido verlo juntas.

¿Qué esperas del concierto?

Espero más bien una fiesta, una celebración y un homenaje a la cultura. No sé mucho sobre qué esperar, pero no lo veo como un gran concierto en un estadio. Y sé que en algunas entrevistas mencionó lo diferente que será de su gira.

¿Qué representa Bad Bunny como artista para ti?

Desde mi perspectiva, lo siento como un artista que trajo más familiaridad con la cultura puertorriqueña a la audiencia “mainstream” estadounidense.

¿Cómo te hace sentir que Bad Bunny haya decidido hacer su Residencia en Puerto Rico?

Creo que es increíble; no creo que conozca a ningún artista que haya hecho algo parecido.

¿Cómo piensas que la cadena de conciertos ayudará a que más personas conozcan sobre la isla, su cultura, así como sus retos económicos y sociales?

Creo que traerá a la isla a gente de todo el mundo por primera vez. Y siempre he creído que no se comprende realmente la cultura de una zona hasta que se vive en primera persona. Esa parte de esta Residencia será preciosa.

¿Hay algo que no te guste de Bad Bunny o que creas que deba dejar atrás o cambiar en términos de su discurso, su estilo y su oferta musical?

Esto es muy específico… ¡pero sus “veneres” (carillas dentales)! Me entristece que tantos famosos se las pongan. Me encantan las sonrisas únicas. Nos definen.

