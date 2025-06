Economistas en Puerto Rico coinciden en que impacto a largo plazo de Residencia de Bad Bunny dependerá de gestiones del Gobierno

Nueva York – Dos economistas puertorriqueños coincidieron en que el impacto a mediano y a largo plazo de la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico dependerá en gran parte de la estrategia que ejecute el Gobierno para sacarle provecho.

“Mientras se estén dando estas 30 funciones va a haber otra actividad económica que se va a estar generando, porque se va a necesitar que otras industrias produzcan otras cosas. Si esas otras industrias saben realmente sacar provecho y son estratégicas en recibir ese estímulo y aprovecharlo más allá de la Residencia…Yo puedo generar, por ejemplo, un documental acerca del ‘backstage’ de las funciones. Yo puedo generar experiencias para los visitantes. Yo puedo generar mercancías que hagan referencia a la Residencia y eguir vendiéndolos luego. Son muchas las ideas que pueden salir para hacer que esas industrias saquen provecho más a mediano o a largo plazo más allá de las 30 funciones”, planteó Indira Luciano quien encabezó el estudio “Impacto Económico, Social y Cultural de la Residencia Artística de Bad Bunny”, divulgado en abril pasado.

El referido análisis ofrece como recomendaciones para maximizar el impacto económico del evento la creación de incentivos para que otros artistas puertorriqueños realicen residencias; incentivos para que negocios locales desarrollen productos y servicios relacionados; el desarrollo de infraestructura adecuada para atraer más espectáculos de gran escala; y promover la isla como el epicentro de la música urbana a nivel global.

En el caso de industrias relacionadas, el reporte sugiere que, para que sean estratégicas, deben crear experiencias complementarias como festivales, turismo musical y colaboraciones con artistas locales, así como invertir en eventos paralelos.

“El Gobierno puede ser estratégico si mercadea a Puerto Rico como un escenario para este tipo de eventos. Sería estratégico si, acompañando a ese mercadeo de Puerto Rico, también invierte en los recursos que se necesitan para que esas actividades se queden o atraerlas”, afirmó en entrevista con El Diario la catedrática asociada del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

“Es cuestión de generar ese plan de mercadear a Puerto Rico como un lugar de residencias o de un lugar de música urbana en general para Latinoamérica…”, insistió.

El economista José Caraballo Cueto describió la serie de conciertos nombrada “No me quiero ir de aquí” como una “semilla que hay que seguir sembrando”.

“Yo creo que esto es una semilla que hay que seguir sembrando en este jardín y no se puede depender de una sola planta… Vamos a hacer un tour para donde se crió Bad Bunny, que es un pueblo (Vega Baja) que tiene muy poca actividad económica y eso ayudaría a ese municipio también. Vamos a hacer un tour a donde vivía Daddy Yankee o Vico C, que son otros artistas que se han vuelto muy famosos a nivel mundial…Sin olvidar a los que también siguen siendo famosos que son los salseros de Puerto Rico…Yo pienso que esto tiene mucho más potencial. En Cupey, hay un Museo de la Salsa que yo creo que se puede fomentar más. En muchos países de América Latina, por ejemplo, tienen salsódromos, donde va mucha gente y turistas que quieren ver cuáles son las actividades relacionadas a la salsa. En todos esos países miran a Puerto Rico como la ‘Capital de la Salsa’, y eso no lo hemos sabido capitalizar. Yo creo que ahora con el tema del trap y Bad Bunny hay un segundo turno al bate”, apostó el profesor también en entrevista con este rotativo.

El catedrático asociado en la escuela graduada de administración de empresas de la UPR de Río Piedras añadió que los esfuerzos del exponente de música urbana podrían ser replicados por artistas de otros géneros, a pesar del poco respaldo al evento del gobierno de Puerto Rico debido a diferencias políticas e ideológicas con el cantante.

“Me parece que eso va a ser muy positivo, porque se va a ver a Puerto Rico como un lugar (de espectáculos) y que (fans) no tengan que ir, necesariamente, a Miami o a otras ciudades. Con respecto al Gobierno, yo creo que debería de respetar la libertad de expresión de todos los ciudadanos, es un derecho constitucional, y ya se acabó la campaña política, ya es hora de ver lo que le conviene más a la economía de Puerto Rico, y yo espero que ese sea el objetivo de las políticas públicas de mejorar el bienestar de la población de Puerto Rico y no las preferencias de las campañas políticas”, expuso el académico experto en econometría (rama de la estadística) y desarrollo.

Luciano comparte la postura de Caraballo Cueto sobre la necesidad de que las autoridades gubernamentales en Puerto Rico dejen atrás las diferencias y prioricen el desarrollo económico de la isla.

“Si no lo piensan más como una actividad de entretenimiento que puede generar crecimiento a mediano y a largo plazo, y lo ven en términos bien políticos, van a perder la oportunidad de, a lo mejor, generar ese tipo de actividad en Puerto Rico y mercadear a Puerto Rico como un escenario para estos eventos. Quedaría más en lo que los negocios y otras industrias u organizaciones sin fines de lucro y la sociedad civil en general…estaría entonces en manos de ellos”, analizó la especialista en los temas de insumo-producto e impacto económico.

La investigación que dirigió Luciano arrojó que, por gasto de la audiencia, que incluye elementos como ropa para ir al concierto, transportación, alojamiento y actividades complementarias antes o después del evento, la Residencia de Bad Bunny generaría unos $53.5 millones.

Sin embargo, la experta aclaró que lo anterior es una parte reducida del cálculo.

En ese sentido, la educadora, no descartó que el efecto económico directo e indirecto pueda sobrepasar los $100 millones, como han estimado entidades como Discover Puerto Rico, organización oficial de marketing de destinos (OGD) de la isla en el exterior.

“Yo creo que puede ser más de $100 millones. Lo que pasa es que esos $53 millones que yo calculé son solo del gasto de la audiencia. La audiencia va a gastar en compras, demanda de bienes y servicios relacionados con ir a la Residencia. Eso lo que apunta de manera directa son $27 millones. De manera indirecta de ese gasto de los hogares, hay $26.5 millones más, y eso es lo que suman los $53.5 millones de gastos de la audiencia. Importante es que de ahí no se considera la compra del boleto ni el gasto que se lleva a cabo en el Choliseo de Puerto Rico el día de la función”, detalló.

Sobre ese particular, la economista indicó que a esa cifra habría que añadirle lo correspondiente a la producción del evento, para lo que se necesita los datos precisos de inversión de los productores.

Los recaudos del IVU

Otro renglón importante del estimado de Luciano son los ingresos que colectaría el gobierno local por concepto de IVU o Impuesto Sobre Ventas y Uso. El IVU es la cantidad que el consumidor paga cuando compra artículos, servicios o cuando asiste a algún lugar de entretenimiento, deportes o recreación.

Según su estimado, basado en el gasto de la audiencia por las 30 funciones, la cifra ascendería a $3,109,940.

En cuanto a ese renglón, Caraballo Cueto acotó que, ante la dependencia del gobierno local a fondos federales, lo que se ingrese por IVU puede ser fundamental.

“Ahora mismo el gobierno de Puerto Rico está un poco en aprietos por los recortes que está imponiendo el gobierno de Trump sobre fondos federales. Esos fondos federales que llegan al Gobierno representan casi la mitad de los fondos que tienen las agencias, así que si, hay austeridad a nivel federal con esto del DOGE (Oficina de Eficiencia Gubernamental), pues el gobierno local va a tener menos fondos. Una forma de sustituir esos fondos son esos nuevos recaudos del IVU que le pueden llegar a través de esta Residencia y de las actividades relacionadas, los impuestos que cobran los hoteles también a los turistas…”, abundó el especialista.

En términos de gastos por parte de locales con respecto a extranjeros, el estudio cita un reporte de American for the Arts de 2023 que arrojó que el gasto de la audiencia en eventos de arte y cultura en Puerto Rico en promedio es de $64.58.

Sin embargo, cuando se examinan los datos divididos entre locales y no locales, los segundos gastan más o $76.03 versus $63.94. El informe hace la aclaración de que los asistentes no locales, típicamente, gastan más en categorías como alojamiento, comida y transportación.

“Generalmente, los puertorriqueños (en el exterior) gastan un poco menos cuando visitan (la isla), porque se alojan con familiares. Los que gastan un poco más son los visitantes que no son puertorriqueños…”, agregó Luciano.

Creación de empleos

En términos de creación de empleos, la docente anticipó que, por cada $1 millón que se invierta, se generarían $2 millones y se crearían unos 21 empleos.

“Esos 21 empleos totales no se pueden ver como que hay 21 empleos nuevos. Es que se genera actividad de empleo equivalente a eso. Puede que en el Choliseo tengan tanta gente ‘on call’, pero si la actividad no se hubiese dado, no iba a ver ese trabajo adicional. Eso es como tener un empleado a tiempo parcial y pedirle que doble el turno. En términos de empleo, se genera el empleo equivalente a 21 puestos de trabajo, pero no quiere decir que son 21 puestos adicionales de trabajo. Puede ser que sea la misma gente trabajando más. Puede ser que traigan empleados part-time. Los que tengo de manera directa son seis empleos por millón que se gaste en la Residencia. Si se gastan $10 millones, serían entonces 60 empleos directos. Pero esos directos no son nada más en el Choliseo. La producción del evento va mucho más allá de eso, porque los productores van a tener otros empleados allí. No tienen que ser nada más lo del Choliseo”, matizó.

En este contexto, Caraballo Cueto argumentó que, aún cuando los empleos sean temporeros, incentivan la economía.

“Hay ciertas actividades en el turismo que son temporales o que depende que haya temporada alta, y esto pues como se va a dar en el verano que no es la temporada alta del turismo en Puerto Rico…Si se generan empleos, aunque sean temporales, son buenos porque esa es a veces la naturaleza de la industria turística y de las industrias creativas en general. Hay artistas que no están vendiendo cuadros todo al año, lo venden en una época, y es una industria que tiene sus ciclos”, expuso el estudioso quien además fue director del Centro de Información Censal de Puerto Rico.

A tope la industria hotelera

El entrevistado resaltó el impacto significativo que la serie de conciertos que inicia el 11 de julio y culmina el 14 de septiembre tendrá en la industria hotelera.

“Esto me consta, no solamente de estadísticas, sino por una actividad que estamos montando o conferencia en la Universidad de Puerto Rico a principios de agosto. Se nos hizo muy difícil conseguir hospedaje en hoteles para los profesores que vienen de Estados Unidos a Puerto Rico, y casi todos los hoteles nos decían lo mismo, ‘con la Residencia de Bad Bunny, estamos llenos’. Entonces, tuvimos que llevar a esos turistas que querían ir a los hoteles grandes de Isla Verde, San Juan, llevarlos a hospederías más pequeñas, y que no están cerca de la playa. Algunas están en Río Piedras, en el área de Hato Rey…”, relató.

Para Caraballo Cueto, aunque las estadísticas de turismo en Puerto Rico no son concluyentes o están incompletas, pues solo consideran el gasto de los visitantes dividido por el Producto Nacional Bruto (PIB), la Residencia es una oportunidad para crecer en esa línea.

“Ahora mismo que están los hoteles llenos y tienen que contratar más personal que antes para poder atender toda esta demanda, y, a lo mejor ahora, hay más gente como transportistas en estas plataformas que le llaman ‘gig’. Ese dinero que reciben de los turistas porque le vendieron un servicio o esos nuevos empleados en paradores u hoteles que antes no tenían trabajo, y ahora están empleados, tienen dinero en su bolsillo y van a gastarlo a su vez…Ese impacto indirecto no se está midiendo; solamente se está midiendo el directo que es cuánto está gastando el visitante y lo dividen entre el Producto Nacional Bruto. Aún así, esa medida (7% PIB) me parece a mí que debería estar un poco más alta en Puerto Rico. No es realista, pero aún así, si uno lo compara con otras economías de la región, todavía hay mucha oportunidad ahí. No se ha llegado al máximo de lo que puede contribuir el turismo”, explicó.

Como parte de la Residencia, los productores se asociaron con hospederías para vender paquetes de alojamiento de dos noches para los extranjeros que compraron boletos para las fechas del 1 de agosto en adelante.

Impacto social y cultural de la Residencia de Bad Bunny

Además del impacto económico, el análisis de Luciano en el que colaboraron como asistentes de investigación, Lian Molina GarcíaFabián Otero Maldonado y Adriana Rivera Acevedo, aborda el social y cultural a través de los temas a los que hace alusión Bad Bunny en su más reciente disco “Debí tirar más fotos”.

Los hallazgos apuntan a que un 53% de los temas del álbum, que sirven como base a la serie de conciertos, hacen referencia a la identidad puertorriqueña; un 35% al patrimonio cultural; y 18% a gentrificación, desplazamiento, colonialismo, resistencia y migración.

Por otra parte, la investigación sobre el análisis que hicieron los medios reveló que un 53% se enfocó en el tema de la gentrificación; un 47% a la nostalgia y al patrimonio cultural; un 42% al colonialismo; y un 37% a la identidad puertorriqueña y a la resistencia.

“Al discutir las canciones, los medios enfatizaron el efecto nostálgico y la aportación al patrimonio cultural que tuvo la inclusión de ritmos tradicionales (salsa, plena y reguetón viejo)”, amplía la evaluación.

Los estudiosos añaden que el tema ambiental también llamó la atención de los medios a raíz de la inclusión del sapo concho en el documental introductorio al disco.

“Se mencionaba el colonialismo en conjunto a un tema no incluido en el análisis, pero de mucho auge: el daño ambiental. La discusión se daba a causa del sapo concho en las promociones de DTMF (Debí tirar más fotos)”, resaltaron.

El estudio además arrojó que, aunque ningún artículo mencionó el efecto económico del disco, sí se recalcaba el cultural y social. “Se notó que, para varias publicaciones, el efecto social era sinónimo de su efecto político/mensaje político”, concluyeron.

El informe también menciona posibles efectos negativos de actividades relacionadas con la Residencia que no son internalizadas por quiénes la producen.

Por ejemplo, señalan una carga adicional directa en los municipios por mayor generación de desperdicios (recogido de basura); mayor necesidad de seguridad pública; mayor necesidad de transportación pública en horarios diversos (autobuses y Tren Urbano) y congestión vehicular.

La Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico constará de 30 funciones entre los meses de julio, agosto y septiembre. Nueve de los espectáculos fueron limitados a locales o puertorriqueños que viven en la isla. Los otros 21 se abrieron para el público en general. Se estima que el número de personas por función será de 14,000.

En las primeras horas después de que la venta de boletos arrancó, el reguetonero y su equipo logró vender la totalidad de los 400,000.

