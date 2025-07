Karla Sofía Gascón pide detener los ataques en su contra: “Detengan la transfobia”

La actriz transgénero española Karla Sofía Gascón se pronunició luego de quedar fuera de la lista de 500 nuevos invitados para integrarse a La Academia de Hollywood. Esto ha llamado particularmente la atención ya que la artista fue nominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar 2025 por su papel en la polémica película ‘Emilia Pérez’.

A través de sus redes sociales, la actriz pidió un cese a los ataques en su contra especialmente dirigidos a su identidad de género. “Así que, por favor, detengan esta locura. Ya han causado suficiente daño innecesario. Detengan la transfobia”, dijo la artista en una parte de su publicación.

Además, revivió la polémica de los tuits antiguos que surgieron durante la temporada de premios en los que hizo comentarios cuestionables y fue fuertemente criticada en redes sociales.

“Nadie ha demostrado legalmente que soy la amenaza más terrible del mundo que debe ser destruida a toda costa. Adelante, saca los 20.000 mensajes que he escrito, no sólo los cuatro elegidos y editados, y muestra que lo que interpretas con malicia es la verdad y no una mentira”, escribió Gascón en un post en redes sociales.

La artista aseguró que las publicaciones antiguas que resurgieron este año fueron editadas y sacadas de contextos.

“Realmente no tiene sentido que hayan tomado una publicación de hace diez años y otra de dos años después —publicaciones que ni siquiera reconozco como mías, de una cuenta que ni siquiera tenía mi nombre—, hechas en respuesta a noticias horribles de terrorismo o violaciones de derechos humanos, y lo hayan retorcido todo, cortado y pegado junto con otras tonterías para crear el “monstruo de Hollywood” justo antes de la ceremonia de los Oscar”, dijo la actriz.

Con respecto al hecho de no ser invitada a formar parte de la Academia de Hollywood, Karla Sofía Gascón se mostró abierta a la posibilidad de ser invitada en el futuro.

“Si algún día deciden invitarme, aceptaré con todo el honor, el cariño y el amor de mi corazón”, escribió en su publicación. Además, agradeció a la organización por el reconocimiento previo, reiterando que se encuentra “siempre agradecida” con ellos.

