Agenda de eventos: Qué hacer en Nueva York del 3 al 10 de julio

El 4 de Julio desde One World



Una de las vistas privilegiadas de Manhattan es sin duda el observatorio One World de las Torres de la Libertad en el Bajo Manhattan. Desde ahí usted podrá disfrutar este viernes 4 de Julio día de la Independencia, los fuegos artificiales de manera exclusiva.

Los visitantes a esta noche histórica podrán admirar las celebraciones desde el punto más elevado en Manhattan y que incluye una foto de recuerdo para todos los que reserven una entrada al evento que sin duda será inolvidable. Los precios van desde $63 dólares para menores de 12 años a $69 para los adultos. Informes: oneworldobservatory.com

A disfrutar los fuegos artificiales



Este viernes 4 de Julio disfrute de uno de los espectáculos de fuegos artificiales más emblemáticos de la ciudad desde un punto de vista verdaderamente especial. Ubicado a lo largo del East River, el histórico Muelle 16 del Museo Seaport ofrece vistas incomparables en primera fila de la 49.ª edición de las celebraciones de Macy’s, que se lanzará desde el Puente de Brooklyn y cuatro barcazas que se extienden justo frente al Museo, desde el puente hasta el Muelle 6. Traiga a sus amigos, familiares y espíritu festivo a esta celebración del Día de la Independencia al estilo de un patio trasero, llena de emoción, color y la emoción de los fuegos artificiales que iluminan el horizonte de la ciudad de Nueva York. Hay dos áreas de observación para elegir en el Muelle 16: Roja y Azul. Informes: southstreetseaportmuseum.org

¡Todos a bailar y boxear!



HAVEN Boxing y la compañía de danza local Danse Theatre Surreality presentan Shadowboxing in Blue, Staying Strong Sundays: Boxing & Art, un taller de terapia de boxeo GRATUITO y una presentación corta los domingos 11 de mayo, 8 de junio, 6 de julio y 3 de agosto de 2025 de 12:00 a 1:00 p. m. EDT en HAVEN Boxing, 65 Scholes Street, Brooklyn, NY, 11206. Shadowboxing in Blue es un proyecto innovador y multidimensional de danza y boxeo. Esta colaboración entre bailarines, boxeadores y músicos explora a un individuo que se enfrenta a adversarios internos en diferentes etapas de su vida. Shadowboxing in Blue es un proyecto innovador y multidimensional que entrelaza la danza y el boxeo. Esta colaboración entre bailarines, boxeadores y músicos explora a un individuo que se enfrenta a adversarios internos en diferentes etapas de su vida. Informes: dansetheatresurreality.org

Las Guaracheras en Summer for the City



Originario de Cali, Colombia, el fascinante sexteto Las Guaracheras reimagina los ritmos afrocaribeños a través de la perspectiva de una mujer. El grupo, compuesto por la vocalista Diana Sánchez, Daniela Vergara en el bajo y coros, Elizabeth Hermann en el piano, Kate Ortega y Gina Botia en la percusión, y la directora de la banda Laura Linares en las congas, crea canciones impactantes cuyas composiciones y letras abordan directamente el papel de la mujer en la industria musical, especialmente en América del Sur. En su debut en el Lincoln Center, este jueves Las Guaracheras presentan un conjunto bailable de salsa que expresa el poder y la fuerza de las mujeres como fuentes de amor, esperanza, unidad, resiliencia y creatividad. Informes lincolncenter.org

Festival de guitarra



Como parte de los shows de verano en el Bryant Park, John Schaefer de WNYC organiza un festival de dos días de la cultura global de la guitarra, con invitados que van desde conocidos como Louis Cato, líder de The Late Show Band, hasta emergentes, como el fenómeno de 16 años Marel Hidalgo, quien realizará un tributo a Ernest Ranglin & The Jamaican Jazz Songbook. Los neoyorquinos podrán disfutar de estos conciertos gratuitos durante estas festividades del 4 de Julio y otros programas a realizarse durante toda la temporada veraniega. Informes: newyorkguitarfestival.org

Dance in the Park



La American Modern Opera Company (AMOC) se embarca en su esfuerzo artístico más importante hasta la fecha: el Festival Run AMOC en Summer for the City, con una audaz programación de ópera, danza y música, creando un paisaje inmersivo de arte que redefine la experiencia del festival. El 9 y 10 de julio, disfrute del estreno en Nueva York de Dance in the Park, una actuación tierna, alegre y ferozmente experimental protagonizada por los bailarines Julia Eichten y Bret Easterling. Con música de Strauss y Juniper, esta pieza abarca fases, geografías y sueños, cambiando entre dimensiones para celebrar la evolución del movimiento. El evento se cumplirá en Hearst Plaza (30 Lincoln Center Plaza) Informes: lincolncenter.org