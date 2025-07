Elizabeth Gutiérrez decide quedarse con lo bonito que vivió con William Levy

Elizabeth Gutiérrez, por primera vez en Telemundo, habló sobre su relación actual con William Levy en La Mesa Caliente. La actriz de origen mexicano habló en pasado y destacó que actualmente ha decidido quedarse con todo lo bonito que vivió a su lado y, obviamente, lo más importante, señala, seguirá siendo siempre sus hijos, quienes son una prioridad tanto para él como para ella.

Además, destaca que aprecia mucho con el poder contar con su profesión actualmente el hecho de poder haber regresado a la actuación. También destaca lo valioso que es poder mantener un balance entre la vida de familia o amorosa y la consagración personal y profesional.

Elizabeth dice no atreverse a dar consejos porque no es terapeuta, pero sí señala que le ha servido enfocarse en lo que realmente puede controlar, estar a cargo de sus acciones y emociones. Pero dejar de lado aquello en lo que básicamente no tiene control en lo absoluto.

Sobre el amor, sobre decidir o no volver a enamorarse, no habla con claridad, pero sí agradece los buenos deseos que hay sobre el hecho de que en el futuro pueda formar una familia con alguien más. Elizabeth agradece el hecho de que muchos aseguren que está en su mejor momento, tanto a nivel profesional como físico.

Recordemos que Elizabeth Gutiérrez se separó de William Levy el año pasado y desde entonces ambos han mantenido que su relación seguirá siendo cordial solo en relación a sus hijos, pero como pareja todo parece haber terminado de una vez por todas.

Actualmente, Elizabeth forma parte del elenco de la telenovela “Velvet, el nuevo imperio”. Elizabeth está brillando con luz propia y tanto el público como los medios de comunicación la están recibiendo con los brazos abiertos.

Sigue Leyendo más de Elizabeth Gutiérrez aquí:

· Elizabeth Gutiérrez impulsa la reivindicación personal y el amor propio

· Elizabeth Gutiérrez publica foto en bikini en medio del escándalo de William Levy

· Elizabeth Gutiérrez ya no tiene nada que ver con William Levy