Juan Manuel Márquez se muestra molesto por el papel de Chávez Jr. ante Jake Paul

El histórico boxeador mexicano, Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, se mostró bastante molesto por la actuación que tuvo Julio César Chávez Jr. en su combate contra el estadounidense Jake Paul; esto luego de asegurar que no tiró los suficientes golpes para poder superarlo y eso fue lo que causó el triunfo del youtuber por decisión de los jueces.

Estas declaraciones las realizó el antiguo campeón mundial durante una entrevista ofrecida para ProBox TV, donde analizó el combate entre estas dos figuras y detalló que el peleador azteca no cumplió con las expectativas del reto que tenía que enfrentar en la ciudad de Anaheim, California.

“Creo que dejó mucho que desear. Sabemos que Chávez Jr es un peleador que no le gusta lanzar golpes, con antelación lo habíamos visto en peleas frente a Canelo, ante otros rivales, que prácticamente es un peleador tacaño para lanzar golpes. Y nosotros esperábamos mejores cosas. Creo que es un gancho muy fuerte a la industria del boxeo porque cómo un youtuber, con todo respecto para Jake Paul, le puede ganar un boxeador que incluso fue campeón del mundo”, expresó.

“Creo que sí nos dejó mucho que desear Chávez Jr y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que viene para la carrera del Junior. Y para la de Jake Paul, porque parece que ahí vienen cosas buenas para él, incluso para clasificarlo”, agregó Dinamita en sus declaraciones.

Jake Paul, right, punches Julio Cesar Chavez Jr. during their cruiserweight boxing match on Saturday, June 28, 2025, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Etienne Laurent)

Es importante destacar que este combate se mantuvo igualado en los primeros rounds; a pesar de esto tras el décimo asalto Jake Paul se encargó de dominar a Julio César Chávez Jr. para tomar el control de la pelea y así poder quedarse con el triunfo.

Para finalizar Juan Manuel Márquez sostuvo que esto representó un duro golpe para el boxeo profesional debido a que venció a un antiguo campeón debido a que el pugilista azteca no buscó sorprender en ningún momento de la pelea; resaltó que esto era algo que ya había ocurrido y eso intensificó su derrota.

“Nunca intentó nada Chávez Jr, ya lo vimos contra Maravilla Martínez, lo vimos contra Canelo, sin lanzar golpes, y esto fue el mismo esquema, el mismo tipo de boxeo, no tirar golpes, no jabear, no tener un ritmo específico para lanzar y cerrarle las salidas a Jake Paul. Porque (al youtuber) lo vimos en los primeros episodios agrediendo a Chávez y creo que no había respuesta”, destacó.

“La esquina te podrá decir ‘lánzate, rífate’, pero qué tipo de golpes tengo que lanzar. Aquí lo más importante es que tengo que lanzar golpes y aunque la esquina me lo diga, el que tiene que llevar a cabo el trabajo en el ring es el peleador, y si el peleador no quiere sacar golpes la esquina qué va a hacer, ¿la esquina va a salir

a lanzar golpes por él?. Creo que no, aquí es el peleador el que tiene que poner todo de sí. Creo que ya nos tenía acostumbrados Chávez Jr a no lanzar golpes y ésta no fue la excepción. La verdad que sí, yo estaba enojado, estaba enojado diciéndole ‘tira golpes’. Las peleas se ganan tirando golpes y creo que al Junior se le olvidó”, concluyó Márquez.

