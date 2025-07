Lina Luaces visita Telemundo y dice: ‘No solamente soy la hija de Lili Estefan’

La edición de Miss Universe Cuba tiene este año una candidata que ha llamado mucho la atención. Se trata de Lina Luaces, hija de la conductora Lili Estefan, quien quiere representar a la isla en el concurso de belleza más importante del mundo.

Como parte de la promoción del certamen, la modelo fue entrevistada en el programa En Casa con Telemundo, junto al director del concurso, el diseñador venezolano Prince Julio César y Lisbeth Fernández, quien lleva la banda de Pinar del Río.

“Yo me estoy preparando fortísimo. Yo pienso que la transición como modelo a miss es un mundo totalmente diferente, no me lo esperaba. Obviamente estoy aprendiendo, esa es la oportunidad, necesitas estar dispuesta a aprender”, dijo Lina, quien representa a Santiago de Cuba.

Lina Luaces en Telemundo

En la entrevista también comentó: “Es una transición fuerte, pero creo que con disciplina y fuerza todo se puede lograr”.

Carlos Adyan, quien hizo la entrevista, le preguntó a la joven qué ha hecho de diferente para cautivar a los fanáticos de las misses, que son bastante exigentes. “Como ya saben, es un público muy fuerte, pero yo pienso que ese no es mi enfoque en estos momentos, mi enfoque es la preparación. Siempre hay mucho ruido con las cosas que haces en la vida, pero el enfoque es lo que necesitas hacer, pero a la misma vez, yo siento que este proyecto para mí es hacer mi nombre propio, que no solamente soy la hija de alguien (Lili Estefan), la sobrina de alguien, que yo soy Lina Luaces, que eso es suficiente y yo lo voy a lograr”.

Con este mensaje, la joven dejó claro que su intención es ganar la banda de Cuba para el Miss Universe y comenzar a forjar una carrera en el mundo del entretenimiento.