Lucero e Intocable figuran entre los latinos que tendrán su estrella en Paseo de la Fama de Hollywood

La Cámara de Comercio de Hollywood acaba de soltar la lista de los artistas que serán inmortalizados con su estrella en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood en 2026. Además de celebridades como Miley Cyrus, Demi Moore, Timothée Chalamet y Rami Malek, Lucero, la queridísima novia de América, y los reyes del tex-mex norteño, Intocable, figuran entre los latinos que serán reconocidos por su trayectoria y aportación al medio del entretenimiento.

La lista 2026 viene cargada con más de 30 artistas y personalidades que han brillado en distintos ámbitos del cine, música, televisión, teatro y hasta deportes.

Entre los músicos que recibirán estrella destacaron los nombres de ganadores del Grammy como Miley Cyrus, Groban, Lyle Lovett, Bone Thugs-N-Harmony, The Clark Sisters, Intocable y Angélique Kidjo.

Mientras que en la actuación, la estrella juvenil Timothée Chalamet, con apenas 29 años, ya está dejando su huella tras ser nominado al Oscar por su papel como Bob Dylan en ‘A Complete Unknown’. También será homenajeado Rami Malek, quien hizo cantar y llorar a muchos como Freddie Mercury en ‘Bohemian Rhapsody’, y Marion Cotillard, la francesa deslumbró interpretando a Édith Piaf en ‘La Vie En Rose’.

Entre los reconocimientos póstumos están Tony Scott, director de películas icónicas como ‘Top Gun’, y Carlo Rambaldi, el genio detrás de los efectos especiales de ‘E.T’. y ‘Alien’.

Otro de los nombres que figuran entre las estrellas a reconocer en el 2026 está el dueto romántico australiano Air Supply, que con sus canciones han enamorado a casi todo el mundo.

Eugenio Derbez fue invitado para dar a conocer el listado de las celebridades que serán reconocidas, y se emocionó al dar a conocer el nombre de su compatriota Lucero, además le salió un grito de “¡Viva México!”.

“¡No es cierto, no, no no, están diciendo que yo para un estrella de Hollywood. ¡Ay, qué emoción!, ¡sí es cierto porque lo está diciendo Eugenio!, ¡no puede ser!, qué emoción!“, expresó Lucero emocionada en un video que compartió en su Instagram.

Aquí te dejamos la lista completa por categorías

MOTION PICTURES:

Emily Blunt, Timothée Chalamet, Chris Columbus, Marion Cotillard, Keith David, Rami Malek, Rachel McAdams, Demi Moore, Franco Nero, Deepika Padukone, Molly Ringwald, Stanley Tucci, Carlo Ramboldi, and Tony Scott.

TELEVISION:

Greg Daniels, Sarah Michelle Gellar, Lucero, Chef Gordon Ramsay, Melody Thomas Scott, Robin Roberts, George Stephanopoulos, Bradley Whitford, and Noah Wyle.

LIVE THEATRE/LIVE PERFORMANCE:

Gabriel “Fluffy” Iglesias and Lea Salonga.

RECORDING:

Air Supply, Bone Thugs ‘N Harmony, Paulinho Da Costa, The Clark Sisters, Miley Cyrus, Josh Groban, Grupo Intocable, Angélique Kidjo, and Lyle Lovett.

