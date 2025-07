Partidos de la Eurocopa femenina iniciarán con minuto de silencio por Diogo Jota y su hermano

La UEFA confirmó que se guardará un minuto de silencio en los partidos de la Eurocopa femenina programados para este jueves 3 y viernes 4 de julio, como muestra de respeto por la trágica muerte del futbolista portugués Diogo Jota y su hermano André Filipe Teixeira da Silva.

Ambos fallecieron en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del jueves en la autovía A-52, a la altura de Cernadilla (Zamora), en España.

Entre los encuentros afectados por la medida se encuentra el duelo del Grupo B entre España y Portugal, que se disputará este jueves, al igual que el partido entre Bélgica e Italia. Para el viernes, el homenaje tendrá lugar en los partidos Dinamarca vs. Suecia y Alemania vs. Polonia, correspondientes al Grupo C del torneo.

La institución europea también expresó públicamente sus condolencias a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde escribió: “En nombre de la comunidad del fútbol europeo, nos entristece profundamente enterarnos del trágico fallecimiento de Diogo Jota, internacional portugués y delantero del Liverpool, junto con su hermano André Silva. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, compañeros de equipo y todos aquellos afectados por esta desgarradora pérdida”.

Diogo Jota, de 28 años, formaba parte del Liverpool FC desde 2020, mientras que su hermano André, de 25, militaba en el Futebol Clube Penafiel de la Segunda División portuguesa.

