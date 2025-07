Taylor Swift compra pulsera gigante de su gira The Eras Tour en $13,000 dólares

La cantante Taylor Swift no solo coleccionó ovaciones, flores y cartelitos adorables de sus fans durante su gira The Eras Tour, también se lleva un poco de arte. Recientemente, la estrella del pop decidió comprar una pulsera de la amistad inflable de más de 42 metros de largo que adornó el Caesars Superdome de Nueva Orleans durante sus conciertos con entradas agotadas en octubre de 2024.

Taylor desembolsó nada más y nada menos que $13,000 dólares para quedarse con esta escultura colosal que deletreaba “Taylor Swift The Eras Tour” y que colgaba de la fachada del estadio.

La obra fue creada por el artista de Miami Shawn Kolodny, quien se especializa en esculturas inflables. Cada “cuenta” de esta mega pulsera, hecha de nailon, mide cerca de dos metros de alto.

La idea de crear esta pulsera monumental vino de Abby Jones, directora de ventas y marketing de ASM New Orleans, quien propuso el proyecto a sólo un mes de que Taylor llegara a la ciudad. Y como pasa con todo lo que toca la magia swiftie, la cosa se materializó pronto. Tras obtener luz verde del equipo de la cantante, contactaron a Kolodny, quien se puso manos a la obra para que la pieza estuviera lista a tiempo, creándola desde su estudio Big Shiny Balls.

La compra fue gestionada por Firefly Entertainment Inc., la empresa de servicios personales de Taylor, que ahora se encargará de recoger, empacar y enviar la obra para que la estrella la tenga en su poder. De acuerdo con medios locales, la transacción será aprobada oficialmente por el Estadio de Luisiana y el Distrito de Exposiciones en los próximos días.

Las pulseras de la amistad se convirtieron en un símbolo de la gira y de la conexión de la intérprete con sus fans. Inspirados por la letra de “You’re On Your Own, Kid” (canción incluida en su álbum Midnights) los swifties comenzaron a fabricar y regalar estas pulseras durante los conciertos.

Taylor Swift, por supuesto, no ha sido ajena al fenómeno: ella misma ha usado versiones lujosas, incluyendo una pulsera de oro con las letras “TNT” que su novio, el jugador de la NFL Travis Kelce, le regaló en Navidad.

