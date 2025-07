Voces, sonidos y cultura latina vibran en el LAMC 2025 en Nueva York

El LAMC se ha consolidado como un espacio que da voz a artistas latinos de todas las generaciones, impulsa el diálogo creativo y ofrece las herramientas necesarias para navegar una industria musical en constante transformación”, Tomas Cookman fundador del LAMC.



Del 8 al 12 de julio, la ciudad de Nueva York se prepara para recibir el Latin Alternative Music Conference (LAMC), que este año celebra su 26ª edición y se consolida como una de las plataformas más influyentes para el impulso del talento latino. Más de 80 conferencistas, decenas de artistas, periodistas, ejecutivos y seguidores del sonido independiente se darán cita en una programación que combina reflexión, formación y celebración de la identidad musical latinoamericana.



Con una trayectoria construida por el productor Tomás Cookman, fundador del LAMC, esta iniciativa nació para abrir puertas y dar visibilidad a las voces latinas en la industria musical, conectando tanto a talentos emergentes como a artistas consolidados. Cookman recuerda cómo fue el comienzo, marcado por la pasión y la convicción de crear un espacio necesario para una comunidad que no encontraba dónde expresarse.



“Cuando esto comenzó, no teníamos grandes recursos ni sabíamos exactamente hasta dónde podíamos llegar, pero sí teníamos claro que hacía falta un espacio como este. Nació de una necesidad real, de esas que uno siente en el cuerpo, de ver tantas historias, tantos sonidos, tantos talentos que no encontraban un lugar donde ser escuchados; así empezó todo, con mucha intuición, con amor por lo que hacemos y con la firme intención de abrir puertas que antes estaban cerradas”, afirmó.



Este año, la agenda del LAMC incluye una programación robusta que aborda distintos aspectos clave de la industria musical contemporánea. Entre los más de 80 paneles y sesiones confirmadas se destacan temas como marketing digital, estrategias de distribución, finanzas para artistas, derechos de autor, sincronización musical y caminos hacia la independencia artística.



Además de los espacios de formación e intercambio profesional, la música en vivo será una pieza central de la programación, con presentaciones en escenarios icónicos como SOB’s, Bowery Ballroom, DROM y SummerStage en Central Park. En este último se ofrecerán dos conciertos gratuitos el 9 de julio se presentará la banda colombiana Morat junto a Yami Safdie y Planta Industrial, y el 12 será el turno de Camilo, quien compartirá escenario con Ela Taubert, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista.

Nueva York es la casa del LAMC



Aunque vive en Los Ángeles, Cookman ha mantenido a Nueva York como sede del evento. “Esta es una ciudad muy especial, donde uno se cruza con personas de todos los países, géneros musicales y culturas, no solo te abre las puertas, también te desafía, y por eso nos pareció el lugar perfecto para hacer esto. Si algo funciona aquí, si logra conectar con su energía y su gente, tiene el potencial de conectar en cualquier parte del mundo”, afirmó.



Artistas de la talla de Beto Cuevas, exvocalista de La Ley y quien ahora triunfa como solista, se suman este año al LAMC, consolidando su prestigio como una de las plataformas más importantes para la música latina independiente. Su presencia, junto a la de otros destacados exponentes del género, demuestra la relevancia del encuentro no solo como vitrina de nuevos talentos, sino como un espacio que reúne a figuras consagradas que siguen apostando por la evolución y el diálogo cultural en la industria.



“He estado en el LAMC anteriormente un par de veces con La Ley, y también cuando recién comenzaba mi carrera como solista. Volver ahora es como un reencuentro con la ciudad, con los colegas, con el público latinoamericano que vive aquí. Para mí es una plataforma muy importante porque no solo permite compartir música, sino también ideas, experiencias, aprendizajes, es un espacio donde uno se junta con sus pares, se nutre, escucha, aprende, y también entrega desde su historia; esa retroalimentación es fundamental para seguir creciendo y entendiendo mejor esta industria que está en constante cambio”, expresó Cuevas.

Beto Cuevas y Luz Gaggi en cruce generacional



La artista argentina Luz Gaggi. /Cortesía Nelson Galaz

Uno de los momentos más esperados de esta edición será la presentación de Cuevas junto a la artista argentina Luz Gaggi, finalista de La Voz Argentina en 2021, con quien interpretará una versión renovada de El duelo, uno de los temas más icónicos de su carrera. La colaboración, surgida recientemente, refleja el espíritu del LAMC de tender puentes entre generaciones, estilos y países.



Ambos artistas no solo compartirán escenario en esta fusión musical, sino que también participarán en paneles de discusión, donde hablarán sobre la evolución del arte, la colaboración creativa y el rol del artista latino en un mercado cada vez más globalizado.



“Voy a presentarme en un evento íntimo, dentro de la programación, donde tocaré tres o cuatro canciones, entre ellas El duelo, que fue el primer sencillo de La Ley. Ahora hicimos una nueva versión producida por Humberto Gatica, junto a Luz Gaggi, una joven artista argentina que también estará en el LAMC, la voy a invitar a cantarla conmigo en vivo. Ella le dio una tercera vida a la canción, no repitió lo que hicimos con La Ley ni con el dúo de rock, sino que le aportó frescura”, afirmó Cuevas.

Aunque el evento reúne a figuras consagradas como Beto Cuevas, también apuesta por las nuevas generaciones. Luz Gaggi participa por primera vez en la conferencia y destaca el valor de esta plataforma como una oportunidad para crecer, conectarse con la industria y mostrarse ante un público diverso. Su colaboración con Cuevas en la nueva versión de El duelo simboliza ese cruce generacional que define el espíritu del evento.



“Es la primera vez que vengo a la conferencia, y la verdad tengo nervios, pero también muchas ganas de darlo todo, siento que es un paso importante en mi carrera y espero estar a la altura de lo que significa este espacio. Con Beto Cuevas nos conocimos hace poco e hicimos una nueva versión de El duelo, un tema icónico suyo, y me invitó a cantarlo con él en una de las presentaciones en las que va a participar, obviamente le dije que sí, así que va a ser una experiencia muy especial. Estar acá, compartiendo con tantos artistas de toda Latinoamérica, me emociona mucho y lo valoro profundamente”, dijo Gaggi

Streaming, marketing y distribución definen el nuevo mapa de la industria.



El auge del streaming y las plataformas digitales tendrá un espacio destacado en la edición 2025, con la participación de representantes de empresas como Spotify, Apple Music, TikTok y YouTube, quienes abordarán estrategias clave para impulsar la visibilidad, distribución y sostenibilidad de los artistas. Con un enfoque práctico y actualizado, estas sesiones consolidan el evento como una referencia para comprender los desafíos y oportunidades del ecosistema musical actual.



Con más de dos décadas de historia, esta conferencia se ha consolidado como una plataforma que va más allá de lo musical. Es un espacio donde confluyen artistas emergentes y consagrados, y donde se tienden puentes entre generaciones, culturas y visiones del mundo. Al celebrar la riqueza sonora de América Latina, reafirma su papel como punto de encuentro para quienes creen en la música como motor de cambio.



“LAMC no es solo una conferencia artística, es una comunidad viva, un punto de encuentro entre generaciones, culturas, géneros y formas de pensar el futuro, aquí no se trata solo de paneles o presentaciones, sino de compartir experiencias, abrir puertas y democratizar el acceso al conocimiento en la industria musical. Siempre he dicho que este es un evento hecho para y por la comunidad latina, para visibilizar nuestra creatividad sin fronteras y ser parte activa del tejido cultural de Nueva York y del mundo”, concluyó Cookman.