Carolina Sandoval le responde a una seguidora que la criticó por la flacidez en su abdomen

La presentadora de televisión Carolina Sandoval le contestó a un usuario que la criticó por la flacidez de su abdomen luego de haber perdido varios kilos.

En la descripción del video, la conductora del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, que transmite Univision, escribió: “A quien pueda interesar, en una publicación de hace algunas horas alguien escribió ‘esto’ sobre la flacidez de mi abdomen y yo aprovecho de decirles que hay que dejar de normalizar, que los que tenemos redes tenemos que aguantar todo lo que nos dicen… Acá mi respuesta”.

La Venenosa, como también es conocida, dijo en el audiovisual: “Ay, y que se me ve no sé qué, lo que me veo es rica, mi amor”.

En su mensaje también afirmó: “Échense bastante cremita para que se les resbale todo lo que digan de ustedes, de su casa y de todo lo demás. Mientras tú me criticas, yo me echo mi cremita en mi barriga, mientras tú estás haciendo número dos”.

Los seguidores de la venezolana reaccionaron con varios mensajes a esta publicación. Algunos de los comentarios que se leyeron fueron: “A ti sí te importa porque vives respondiendo los comentarios negativos”, “Mija, tanto que dices que no le paras a los malos comentarios y demuestras lo contrario”, “Si te resbalara no te tomaras el tiempo de hablar que no te molesta. Incongruencia se llama”.

Otros escribieron: “Tú simplemente brilla, vive plenamente como solo tú lo sabes hacer y que soporten”, “Su abdomen no está flácido, sino que su piel da testimonio de dos bendiciones en su vida, ¿la gente está como enloquecida? Porque critican tan fuerte en vez de mirarse al espejo que no miente, nadie es perfecto”.

Carolina Sandoval se caracteriza por sus mensajes de amor propio y enfrentar las críticas que le hacen algunas veces en redes sociales y este reciente video es una muestra de cómo se muestra firme contra quienes le dejan mensajes negativos.



Sigue leyendo:

· ‘Debí tirar más fotos’: Carolina Sandoval reacciona al cierre momentáneo de TikTok en EE.UU.

· Carolina Sandoval muestra parte de su nuevo hogar

· Carolina Sandoval revela cómo hacer un detox con papaya