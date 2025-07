Líderes y activistas de Nueva York lamentan que Trump siga adelante con su plan fiscal: “No tiene nada de hermoso”

La aprobación del Plan Fiscal del presidente Donald Trump fue recibida en Nueva York con muestras de decepción debido al impacto que tendrá en la población más vulnerable. Para algunos activistas y líderes, en estas fechas de Independencia no hay nada qué celebrar.

“Hoy, mientras los estadounidenses celebran el nacimiento de esta gran nación, Donald Trump y los republicanos de Washington celebran algo más: hacerles la vida más difícil a las familias trabajadoras”, dijo esta tarde en un comunicado la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Agregó que “este proyecto de ley no tiene nada de bello. Es una traición enorme y desagradable: despoja a la atención médica, aumenta los costos y recorta drásticamente la asistencia alimentaria para millones de personas. Y fue posible gracias a los siete congresistas republicanos de Nueva York. Ellos lo redactaron. Lo respaldaron. Ahora lo celebran, traicionando a las mismas personas a las que fueron enviados a Washington a representar”.

Hochul aseguró que está trabajando estrechamente con la Legislatura estatal “para prepararnos para el impacto y proteger a la mayor cantidad posible de neoyorquinos”.

Sobre este particular, Natalia Aristizábal, de Make the Road Action, expresó: “Todas las personas en el país están ahora en grave peligro. Las consecuencias de esta legislación se sentirán en cada comunidad. Este proyecto de ley no trata sobre seguridad; se trata de encauzar miles de millones de dólares hacia la máquina de detención y deportación, al tiempo que recorta los programas de seguro médico y SNAP en más de 1 billón de dólares. Este proyecto le costará a Nueva York más de $13,000 millones y dejará a más de 1,5 millones de personas sin seguro médico. Más de 300 000 hogares perderán sus beneficios de SNAP en el estado”

“Otorgar 150.000 millones de dólares a ICE les concede un poder inquebrantable y sin control a sus agentes para circular por nuestras calles y tribunales. Esta asignación astronómica de fondos envalentonará a ICE, convirtiendo vecindarios en zonas de temor y transformando encuentros cotidianos en oportunidades para detenciones injustas”, agregó.

“La cruda realidad de este proyecto es un intercambio cruel. Los republicanos prefieren dejar a millones sin seguro médico, incluyendo niños en riesgo de pobreza y desnutrición, dejar a ancianos y personas con discapacidad sin atención, para aterrorizar a los inmigrantes, y otorgar descomunales alivios fiscales a los multimillonarios”, aseguró Aristizábal.

Legal Aid Society fue mucho más allá, y llamó a una pronta acción. “Es imperativo que nuestros líderes en Albany y en la Alcaldía actúen de inmediato, pongan la pluma sobre papel y comiencen a fortalecer los programas críticos de la red de seguridad social que este proyecto recortará imprudentemente. Incrementar la financiación de Medicaid, así como promulgar una legislación que consagre protecciones para nuestros vecinos más vulnerables, es la única manera de garantizar que todos los neoyorquinos estén protegidos frente a las pérdidas devastadoras que este proyecto implica para el Estado”.

De su lado, el partido Demócrata de Brooklyn, a través de su presidenta Rodneyse Bichotte Hermelyn,expresó: “En el Día de la Independencia, cuando se supone que celebramos la libertad y la igualdad para todos, los republicanos están avivando el fuego en nuestra lucha contra una legislación que amenaza nuestras libertades fundamentales. El abarcador proyecto de ley de política interna del Partido Republicano sólo es ‘hermoso’ para los multimillonarios y los republicanos MAGA, y constituye un ataque feo y contundente contra la clase trabajadora y las comunidades más vulnerables en Brooklyn y en toda América”.

El congresista Adriano Espaillat, en cambio, recordó: “Este proyecto de ley no cumple las promesas que los republicanos le hicieron al pueblo estadounidense. A los estadounidenses se les dijo que el programa de Medicaid estaba a salvo de recortes. En cambio, vemos disposiciones que harán que millones de estadounidenses pierdan su atención médica y que millones más tengan que pagar primas y copagos más altos. A los estadounidenses se les dijo que los republicanos estaban devolviendo el poder a los estados, pero vemos políticas que intentarían controlar cómo los estados deciden usar sus propios fondos estatales”.