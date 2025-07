Muere el actor Julian McMahon, estrella de ‘Nip/Tuck’, a los 56 años

El actor Julian McMahon falleció a los 56 años el pasado 2 de julio en Clearwater, Florida, luego de una larga batalla contra el cáncer. McMahon fue conocido por sus papeles estelares en Nip/Tuck, Charmed, FBI: Most Wanted y la película de Los Cuatro Fantásticos.

La información sobre el fallecimiento fue confirmada por la esposa de McMahon, Kelly McMahon, en un comunicado a Deadline.

“Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer”, reza parte del comunicado.

Kelly se refirió a las cualidades de su esposo y habló sobre lo mucho que disfrutaba de su vida personal y su trabajo. “Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans”, indicó Kelly en su mensaje. “Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible”.

Kelly pidió al público apoyo para mantener la privacidad de su familia en medio del duelo por el fallecimiento de un querido miembro.

“Pedimos apoyo en estos momentos para que nuestra familia pueda llorar su pérdida en privado. Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian trajo alegría sigan encontrando alegría en la vida. Agradecemos los recuerdos”.

McMahon nació en Sydney, Australia, el 27 de julio de 1968. Inició su carrera artística como modelo y después participó en producciones australianas como The Power, the Passion y Home and Away. Luego obtuvo un papel protagónico en la película australiano-estadounidense de 1992, Wet and Wild Summer! .

El actor obtuvo un papel regular en la serie dramática policial de NBC, Profiler, y luego participó en el popular drama sobrenatural de WB, Charmed. Luego, junto con Dylan Walsh, protagonizó el exitoso drama de cirugía plástica de Ryan Murphy, Nip/Tuck.

