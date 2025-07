Muere Michael Madsen, actor de ‘Kill Bill’ y ‘Reservoir Dogs, tenía 67 años

El actor Michael Madsen falleció este jueves por la mañana a los 67 años víctima de un paro cardíaco. Su representante, Ron Smith, confirmó la triste noticia, señalando que el actor fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú, California, y declarado muerto en el lugar por las autoridades.

Madsen se hizo mundialmente conocido por su papel de Mr. Blonde en ‘Reservoir Dogs’ (1992), al protagonizar una de las escenas más recordadas del cine, donde tortura a un policía al ritmo de la canción “Stuck in the Middle With You”.

También fue parte fundamental del universo Tarantino, con papeles clave en las cintas de ‘Kill Bill’ y ‘The Hateful Eight’, donde volvió a demostrar que nadie encarnaba a los tipos rudos y complejos como él.

Su filmografía supera los 300 títulos, con apariciones memorables en películas como ‘Donnie Brasco’, ‘Thelma & Louise’, ‘Sin City’, ‘Species’ y ‘Once Upon a Time in Mexico’, trabajando con algunos de los directores más destacados de Hollywood.

Sus representantes, Susan Ferris y Liz Rodríguez, compartieron un comunicado tras la noticia de su fallecimiento, en el que destacaron el entusiasmo del actor por sus recientes proyectos cinematográficos y literarios.

“En los últimos dos años, Michael Madsen ha estado haciendo un trabajo increíble con películas independientes, incluyendo los próximos largometrajes ‘Resurrection Road’, ‘Concessions’ y ‘Cookbook for Southern Housewives’, y estaba deseando comenzar este nuevo capítulo en su vida“, afirmaron.

“Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos“, añadieron Ferris y Rodríguez.

Además de su trayectoria actoral, Madsen fue un poeta prolífico, con varias colecciones publicadas como “Burning in Paradise” y “Expecting Rain”. Actualmente estaba en proceso de publicar un nuevo libro de poesía titulado “Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems”, que reflejaba su lado más íntimo y sensible.

Nacido el 25 de septiembre de 1957 en Chicago, Illinois, Madsen fue hijo de Elaine, cineasta y escritora, y Calvin Christian Madsen, bombero.

Su hermana, Virginia Madsen, también es actriz y recibió una nominación al Oscar por su trabajo en ‘Sideways’.

