Thomas Partey es acusado de violación y agresión sexual en Reino Unido

El exjugador del Arsenal Thomas Partey ha sido acusado formalmente por la Fiscalía de la Corona británica (CPS) de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual.

Así lo informaron este miércoles varios medios británicos, entre ellos Sky News, que precisan que las denuncias fueron presentadas por tres mujeres y se refieren a hechos presuntamente ocurridos entre 2021 y 2022.

El fiscal Jaswant Narwal confirmó que la CPS autorizó los cargos luego de un proceso exhaustivo de análisis del caso, en el que los oficiales de la fiscalía “han trabajado con los agentes de la Policía Metropolitana para llevar a cabo la investigación, revisar las pruebas y tomar las medidas pertinentes.”

“Recordamos a todo el mundo que mientras los procedimientos criminales estén en activo, el acusado tiene el derecho a un juicio justo. Sabemos que este caso tendrá un importante interés público, pero es absolutamente vital que no haya informaciones o comentarios que puedan perjudicar estos procedimientos”, expresó Narwal.

La investigación se ha extendido durante los últimos dos años y medio, y la acusación formal se ha hecho pública tan solo tres días después de que Partey terminara su contrato con el Arsenal el pasado 1 de julio. El club londinense había sostenido conversaciones con el jugador para una posible renovación, pero finalmente no se llegó a un acuerdo.

Thomas Partey, de 32 años, llegó al equipo ‘Gunner’ en 2020 procedente del Atlético de Madrid, tras el pago de su cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Durante su paso por la Premier League fue titular habitual bajo las órdenes de Mikel Arteta.

Cabe recordar que en 2022, el diario británico The Telegraph reveló que un jugador de la Premier League estaba siendo investigado por delitos sexuales. No obstante, la legislación británica prohíbe identificar públicamente a un sospechoso hasta que no exista una acusación formal, lo que impidió conocer su nombre hasta ahora.

Con información de EFE

